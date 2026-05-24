Najmanje jedna osoba je poginula nakon što se danas urušila zgrada u izgradnji u filipinskom gradu Anđeles, severno od Manile, dok spasioci tragaju za još 21 osobom koje se vode kao nestale, saopštile su lokalne vlasti.

Vlasti su pokrenule istragu o uzrocima urušavanja višespratnice u gradu Anđeles, prenosi Rojters.

Na mestu nesreće spasioci pretražuju gomile betonskih ploča i deformisanog čelika u potrazi za preživelima, koristeći pse tragače, uređaje za detekciju otkucaja srca i tešku mehanizaciju.

Vlasti su saopštile da je poginuli 65-godišnji državljanin Malezije, čije je telo pronađeno u susednoj zgradi hotela koja je takođe oštećena u nesreći.

Prema njenim rečima, dve od tih osoba uspele su da uspostave komunikaciju sa spasiocima, dok stanje ostalih za sada nije poznato.

Zvaničnici su naveli da dokumentacija pokazuje da je objekat imao dozvolu za izgradnju devetospratnog kondominijum-hotela, ali da su na desetom spratu bili u toku radovi na izgradnji bazena.