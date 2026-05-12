FAO upozorava na rizik za globalne zalihe hrane zbog poremećaja u Ormuzu Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) upozorila je da poremećaji u području Ormuskog moreuza mogu da imaju ozbiljne posledice po globalne zalihe hrane, pre svega kroz rast cena đubriva, goriva i troškova pomorskog transporta. Prema navodima iz izveštaja i komentara stručnjaka, povećanje premija osiguranja brodova i nestabilnosti u lancima snabdevanja doprinose poskupljenju ključnih poljoprivrednih inputa (đubrivo, seme, gorivo, zaštitna sredstva), što može da utiče na proizvodnju hrane i njenu dostupnost širom sveta, preneo je portal "Press TV". Posebno se ističe rast cena azotnih đubriva, poput uree, koja se u velikim količinama transportuje kroz Ormuski moreuz - jednu od najvažnijih globalnih pomorskih ruta za energente i hemijske sirovine. FAO indeks cena hrane pokazuje da su globalne cene prehrambenih proizvoda u aprilu porasle za 1,6 odsto u odnosu na mart, kao i oko dva odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine, što dodatno ukazuje na pritiske na svetsko tržište hrane. U analitičkim komentarima koji prate izveštaj navedeno je da bi produženi poremećaji u regionu mogli da dovedu do dodatnih rizika za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu, posebno u zemljama koje zavise od uvoza hrane i đubriva.

Pakistan odbacio navode o iranskim avionima kao "obmanjujuće"

Pakistan je danas odbacio medijske tvrdnje da su iranski avioni bili prisutni na vojnoj vazduhoplovnoj bazi Nur Kan u vojne svrhe, ocenjujući ih kao "obmanjujuće i senzacionalističke".

U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova te zemlje navedeno je da su iranski i američki avioni u Pakistan stigli nakon prekida vatre i tokom prve runde pregovora u Islamabadu, kako bi prevezli diplomatsko, bezbednosno i administrativno osoblje uključeno u pregovarački proces, prenela je Sinhua.

Dodaje se da su pojedini avioni i prateće osoblje privremeno ostali u zemlji zbog daljih logističkih i diplomatskih aktivnosti, dok je saradnja u okviru pregovora nastavljena uprkos pauzi u formalnim razgovorima.

Pakistan je takođe odbacio tvrdnje da je reč o bilo kakvim vojnim aranžmanima ili nepredviđenim operacijama, naglašavajući da su takvi navodi spekulativni i neosnovani. Resorno ministarstvo je ponovilo posvećenost zemlje dijalogu, deeskalaciji i očuvanju regionalnog mira i stabilnosti.

Iran: Internet će biti vraćen u normalu nakon završetka rata, tvrdi vlada

Vlada Irana je saopštila da će pristup internetu biti vraćen u normalno stanje nakon završetka rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Portparolka iranske vlade Fatemeh Mohadžerani je rekla da vlasti smatraju internet delom osnovne infrastrukture i građanskim pravom, uz poruku da se protive diskriminaciji u pristupu mreži, prenela je Al Džazira.

Ona je navela da se trenutno vodi politika čiji je cilj da obezbedi stabilni i kvalitetni internet za preduzeća, uz očekivanje da će se situacija normalizovati nakon završetka sukoba.

Prema navodima, od početka rata 28. februara milioni ljudi u Iranu suočavaju se sa gotovo potpunim prekidima interneta koji traju 74 dana, uz ograničen pristup samo odobrenim državnim sajtovima. Vlada nije navela tačan vremenski okvir za ukidanje ograničenja, ali je poručila da će se mreža vratiti u "normalne uslove" nakon stabilizacije situacije.

Liban: U napadu izraelskog drona na automobil u Dueiru poginule tri osobe

U napadu izraelskog drona na automobil koji se kretao na gradskom trgu u libanskom gradu Dueiru poginule su tri osobe iz mesta Adčita na jugu Libana.

Ubijeni u izraelskom napadu su prevozili ranjenika povređenog u drugom izraelskom napadu na bolnicu u Nabatiji, prenela je agencija NNA.

Agencija Al Džazira je prenela da su u izraelskom napadu poginuli Ali Jasin, Abas Hajek i Jusef Kreibani.

"Odustajanje od oružja nije deo pregovora sa Izraelom"

Šef Hezbolaha Naim Kasem izjavio je danas da arsenal oružja libanske grupe nije deo pregovora sa Izraelom i da je to unutrašnje pitanje Libana.

"Niko van Libana nema pravo glasa u vezi sa oružjem, otporom ili organizacijom unutrašnjih poslova Libana. Ovo je unutrašnje pitanje Libana i nije deo pregovora sa neprijateljem", rekao je Kasem u svom govoru, prenosi Al Džazira.

Kako je naveo, Hezbolah će sarađivati sa vladom kako bi postigao pet tačaka - libanski suverenitet kroz prekid izraelske agresije, povlačenje izraelske vojske sa okupiranih teritorija, oslobađanje zatvorenika, povratak ljudi u južni Liban i rekonstrukcija.

"Nećemo napustiti teren. Pretvorićemo ga u pakao za Izrael", dodao je Kasem. Prema njegovim rečima, nakon što Liban postigne pet tačaka, organizovaće svoje unutrašnje poslove sa strategijom nacionalne bezbednosti, koristeći svoje snage, uključujući i otpor.

Hezbolah ispalio rakete na izraelske trupe u južnom Libanu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je Hezbolah tokom noći ispalio više raketa na izraelske trupe raspoređene na jugu Libana.

Prema navodima IDF-a, rakete su pogodile otvorena područja i nije bilo povređenih, preneo je Tajms of Izrael. Vojska je saopštila i da je u protekla 24 časa izvela napade na oko 45 ciljeva Hezbolaha u južnom Libanu.

Među pogođenim metama bili su komandni centri, osmatračnice, objekti za prikupljanje sredstava, zgrade koje koristi ta grupa i oko 10 skladišta oružja. IDF je naveo i da su vazdušne snage gađale raketne lansere Hezbolaha, kao i više operativaca za koje tvrdi da su predstavljali pretnju izraelskim snagama na terenu.

Iran poručio Trumpu: "Nećeš trijumfalno ući u Peking"

Američki predsednik Donald Tramp ne bi smeo da zameni trenutno odsustvo borbi za pobedu dok sutra putuje u Peking na ključni sastanak sa kineskim liderom Si Đinpingom, upozorio je savetnik iranskog vrhovnog vođe.

"Gospodine Tramp, nemojte ni pomisliti da ćete, iskorišćavajući trenutno zatišje u Iranu, moći trijumfalno ući u Peking", izjavio je Ali Akbar Velajati, prenosi iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim. "Pobedili smo vas na 'bojnom polju', stoga nikada nemojte misliti da ćete izaći kao pobednik i u diplomatiji", dodao je.

Podsećamo, Tramp je u ponedeljak izjavio da je mesečni prekid vatre između SAD-a i Irana "na aparatima". Uprkos službenom primirju, obe strane su u proteklom periodu razmenjivale vatru u strateški važnom Hormuškom moreuzu.

Kalibaf: "Iran spreman na razorni odgovor na svaku agresiju"

Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf izjavio je sinoć da su oružane snage Irana spremne da pruže razorni, zasluženi odgovor na bilo kakvu agresiju, upozoravajući neprijatelje da će im pogrešne strategije doneti samo katastrofalne rezultate.

"Naše oružane snage su spremne da pruže zasluženi odgovor na svaku agresiju. Pogrešna strategija i pogrešne odluke će uvek dovesti do kastastrofalnih rezultata. Čitav svet je to već shvatio. Spremni smo na sve opcije, biće iznenađeni", upozorio je on na platformi Iks.

Kalibaf je poručio da su iranske snage "borbeno spremne" i da pogrešne strateške odluke protivnika neće dovesti do uspeha, već do ozbiljnih posledica. Prema njegovim rečima, Iran ostaje posvećen politici strateškog strpljenja, ali i visokom stepenu vojne pripravnosti, u uslovima pojačanih tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Iran je dodatno pooštrio kontrolu u Ormuskom moreuzu, jednoj od ključnih svetskih pomorskih ruta za transport nafte, što je već imalo uticaj na globalno tržište energenata, navodi iranska TV Press. Iranski zvaničnici tvrde da Teheran ne teži sukobu, ali da će odlučno braniti svoj suverenitet ukoliko dođe do, kako tvrde, prelaženja "crvenih linija".

Iran oštro osudio američki nacrt rezolucije UN o Ormuskom moreuzu: To je zamena teze

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova za pravna pitanja Kazem Garibabadi oštro je osudio najnoviji pokušaj Vašingtona da izdejstvuje usvajanje rezolucije o Ormuskom moreuzu u Savetu bezbednosti UN, opisujući to kao grubi pokušaj da se iskrive činjenice i zaštite pravi agresori.

U saopštenju objavljenom kasno sinoć na mreži Iks, Garibabadi ističe da SAD, zajedno sa nekim svojim regionalnim saveznicima, ponovo pokušavaju da "zamene tezu", pretvarajući posledice vojne agresije i nezakonite opsade u optužnicu protiv Irana, "jedine zemlje koja je žrtva pretnji, pritiska i direktnih napada", prenosi danas iranski Press TV.

"Sloboda plovidbe je poštovani pravni princip, ali se ne može tumačiti selektivno niti politički, a ne može se ni odvojiti od Povelje UN", napisao je on.

VSDŽ: Emirati se uključili u rat protiv Irana

Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su do sada u sukobu s Iranom uglavnom bili predstavljani kao jedna od glavnih meta Teherana, sada su se, prema ekskluzivnom pisanju "Volstrit džornala", direktno uključili u rat.

Stejt department: Rubio razgovarao o Iranu sa australijskim i britanskim kolegama

Američki državni sekretar Marko Rubio odvojeno je razgovarao telefonom sa svojim australijskim i britanskim kolegama o ratu u Iranu i Ormuskom moreuzu, saopštio je danas Stejt department.

Tokom razgovora sa australijskom ministarkom spoljnih poslova Peni Vong, Rubio je "potvrdio američku posvećenost promociji slobodnog i otvorenog Indo-Pacifika", prenosi Rojters.

Rubio je istakao snagu američko-australijskog saveza i njegov značaj za bezbednost i stabilnost regiona.

Američki državni sekretar je, kako se navodi u saopštenju, razgovarao o Iranu i tekućim naporima za obnavljanje slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu i sa britanskom ministarkom spoljnih poslova Ivet Kuper.

Rat na Bliskom istoku

Iran je, preko pakistanskih posrednika, odgovorio na američki predlog za početak mirovnih pregovora i okončanje rata. Ključni elementi odgovora su zahtevi za ukidanje dugogodišnjih sankcija Iranu, okončanje američke blokade iranskih luka, garancijama protiv novih napada. Teheran traži i prekid borbi na "svim frontovima" – i u Iranu i Libanu.

Teheran odbija, kako kaže, preterane zahteve Vašingtona. Traži da SAD plate ratnu odštetu i priznaju kontrolu Teherana nad Ormuskim moreuzom.

''Naš predlog za okončanje sukoba je legitiman i velikodušan. Dajemo prioritet bezbednosti prolaza kroz Ormuz – i stabilnosti u regionu. Mi smo odgovorna sila u regionu i protivnik dominacije i nasilja. Američke nuklearne pretnje suprotne su međunarodnom pravu. Iran zna kako da se odbrani u svakoj situaciji'', kaže portparol Ministarstva spoljnih poslova Islamil Bagei.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da ima "najbolji mogući plan” za okončanje sukoba sa Iranom dodavši da Teheran ne sme da poseduje nuklearno oružje. Obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu, ponovio da je iranski kontrapredlog za okončanje rata "neprihvatljiv”.

Ocenio je i da je primirje između SAD i Irana, koje traje mesec dana, "na aparatima za održavanje života”. Iako je formalno i dalje na snazi, smatra da je veoma krhko, podsećajući da su obe strane posle dogovora razmenjivale vatru u Ormuskom moreuzu.

Optužio je Iran i da je odustao od prethodnog dogovora koji je podrazumevao da SAD preuzmu i uklone iranske zalihe obogaćenog uranijuma i da je to izostavio u svom odgovoru dostavljenom Vašingtonu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naglašava da rat rat s Iranom nije završen. "U toj zemlji još ima nuklearnog materijala, uključujući uranijum. Nismo uništili sva postrojenja za njegovo obogaćivanje. Ima još posla", naveo je Netanjahu.

Uprkos primirju u Libanu, koje je na papiru i dalje na snazi, nastavljaju se međusobni napadi IDF i Hezbolaha.

Prema lokalnim izveštajima, u izraelskim napadima poginule su najmanje četiri osobe, među kojima i dvojica braće u Nabatiji na jugu Libana, dok je pet osoba ranjeno.