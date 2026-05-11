Administracija američkog predsednika Donalda Trampa sprovodi koordinisanu kampanju pritiska i cenzure nad kompanijom Dizni i televizijskom mrežom ABC, izjavila je jedina danas demokratska članica Federalne komisije za komunikacije (FCC), Ana Gomez.

U pismu upućenom izvršnom direktoru Diznija Džošui D’Amaru, Gomez je ocenila da niz regulatornih poteza nije slučajan, već deo "sistematske kampanje kontrole i pritiska na slobodne medije".

"Ono sa čime se Dizni i ABC suočavaju nije niz slučajnih regulatornih mera, već kontinuirana, koordinisana kampanja cenzure i kontrole, sprovedena kroz iskorišćavanje autoriteta FCC-a kao federalnog regulatora i usmerena na pritisak na slobodnu i nezavisnu štampu i sve medije da se pokore", navela je Gomez.

Prema njenim navodima, Federalna komisija za komunikacije (FCC), kojom predsedava republikanac Brendan Kar, pokrenula je neuobičajeno ranu reviziju licenci za osam ABC stanica, iako je redovni pregled bio planiran tek za 2028. godinu.

Spor je dodatno eskalirao nakon što je američka administracija reagovala na komentar voditelja Džimija Kimela, što je dovelo do zahteva za preispitivanje licenci i pojačanog regulatornog nadzora.

FCC takođe vodi odvojene istrage protiv emisije "The View" zbog navodnog kršenja pravila o jednakom pristupu političkim kandidatima, nakon gostovanja demokratskog kandidata za Senat.

Gomez je u pismu navela da je „nemoguće kupiti naklonost administracije“, ocenjujući da se pritisak na medijske kompanije nastavlja i nakon ranijih sporazuma i pravnih nagodbi između Diznija i Trampove pravne ekipe.

FCC nije oduzeo licencu za emitovanje više od četiri decenije.

U februaru je FCC saopštila da istražuje da li je „The View“ prekršio pravila o jednakom vremenu za intervjue sa političkim kandidatima, nakon pojavljivanja demokratskog kandidata za Senat SAD Džejmsa Talarika.

Federalna komisija za komunikacije (FCC) je saopštila da se TV tok-šou emisije više ne smatraju "pravim" novinskim programima koji su izuzeti od pravila.

U novembru je predsednik Donald Tramp zahtevao od FCC-a da oduzme licence ABC-ju nakon što je kritikovao dopisnika ABC News-a zbog toga što je pitao prestolonaslednika Saudijske Arabije o ubistvu kolumniste Vašington posta 2018. godine u pitanju koje je nazvao "neposlušnim".

U decembru 2024. godine, ABC News je pristao da da 15 miliona dolara predsedničkoj biblioteci Trampa kako bi rešio tužbu zbog komentara koje je voditelj Džordž Stefanopulos dao u emisiji, a koji se tiču građanske parnice koju je protiv Trampa pokrenula spisateljica E. Džin Kerol.