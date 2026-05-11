Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas potvrdila je odluku i poručila da EU želi da pošalje jasnu poruku protiv ekstremizma i nasilja.

"Vreme je da se to pokrene. Ekstremizam i nasilje donose posledice", napisala je ona na svom nalogu na mreži X.

Odluka dolazi u trenutku pojačanih tenzija na palestinskim teritorijama. Ujedinjene nacije ranije su saopštile da je od početka prošle godine gotovo 40.000 Palestinaca prisilno raseljeno sa okupirane Zapadne obale.

Prema navodima međunarodnih organizacija, izraelske snage i naoružani doseljenici sprovode napade u više gradova na Zapadnoj obali, dok je situacija u Gazi i dalje izuzetno teška. Veći deo teritorije ostao je pod izraelskom kontrolom, a veliki broj objekata je uništen.

Više od dva miliona Palestinaca uglavnom boravi u improvizovanim skloništima, šatorima i oštećenim zgradama, u uslovima ozbiljne humanitarne krize.

Na odluku EU reagovao je izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar, koji je sankcije ocenio kao politički motivisane.

"Evropska unija je, na proizvoljan i politički način, odlučila da uvede sankcije izraelskim građanima i entitetima zbog njihovih političkih stavova i bez ikakvog osnova. Izrael je stajao, stoji i nastaviće da se zalaže za pravo Jevreja da se nasele u srcu naše domovine", napisao je on na svom nalogu na mreži Iks.

EU je navela da su mere usmerene protiv pojedinaca i grupa odgovornih za nasilje i destabilizaciju situacije na terenu.



Članstvo Moldavije u Evropskoj uniji





Promena vlasti u evropskim zemljama otvorila je jedinstvenu priliku za Kišinjev da dobije članstvo u Evropskoj uniji

Brisel planira da maksimalno ubrza proces pristupanja Moldavije Evropskoj uniji. Tačan datum početka zvaničnih pregovora još nije određen, ali se očekuje da će to pitanje biti rešeno veoma brzo, prenosi Rojters.

Na sastanku sa predsednicom Moldavije Majom Sandu, visoka predstavnica EU za spoljne poslove Kaja Kalas ocenila je da se nakon promene vlasti u pojedinim evropskim državama Kišinjev našao u povoljnijoj poziciji za ulazak u Evropsku uniju.

Brisel želi da iskoristi taj trenutak što pre.

„Nismo još odredili datum, ali je jasno da moramo da se krećemo brzo“, rekla je Kalas.

Prema njenim rečima, brzina je važna jer trenutno nijedna članica EU ne blokira pristupanje Moldavije, ali se političke okolnosti mogu promeniti.

„Zato mislim da treba da delujemo dok niko nije protiv Moldavije, jer nikada ne znate kada može doći neka vlada koja bi mogla da ima određeni bilateralni problem“, dodala je Kalas.

Šefica evropske diplomatije istakla je i napredak Moldavije u sprovođenju reformi. Na sastanku su razmatrana i bezbednosna pitanja, a ocenila je da zamrznuti konflikt u nepriznatoj Pridnjestrovskoj republici ne bi trebalo da predstavlja prepreku evropskim integracijama.