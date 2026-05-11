Ruski predsednik Vladimir Putin se pojavio na ovogodišnjoj paradi povodom Dana pobede, prema izveštajima medija, vidljivo umoran, iscrpljen i sa izuzetno otečenim obrazima, što je izazvalo novi talas spekulacija o njegovom zdravlju, pišu mediji.

Ruski lider, koji je dugo bio predmet spekulacija o ozbiljnim zdravstvenim problemima, ovog puta je izložen žestokim kritikama i ismevanju na društvenim mrežama i u opozicionim krugovima.

Ukrajinski analitičar Anton Geraščenko objavio je nelaskavu fotografiju Putina sa natpisom: "Lica 'pobednika' i 'supersile' lidera. Izgleda da su sankcije stigle čak i do Putinovog botoksa", napisao je.

Komentatori širom sveta ukazuju na njegove jastučaste, neravne i otečene obraze, "lepljivo" lice i izgled koji podseća na "rastopljeni vosak". Mnogi spekulišu o mogućim steroidima, problemima sa bubrezima ili posledicama hroničnog stresa.

Ruski opozicioni oligarh Mihail Hodorkovski opisao je Putina kao "duboko uplašenog diktatora". Istakao je da nikada nije bio okružen tolikim obezbeđenjem kao ovog puta, čak ni po protokolarnim standardima.

I oni su Putinu okrenuli leđa?

"Ili se sam Putin plaši, ili ga neko namerno plaši i čini paranoičnim", rekao je Hodorkovski.

Kritičar Leonid Nevzlin delio je slično mišljenje, tumačeći najkraću paradu u skoro 20 godina kao jasan znak slabljenja Putinove moći. Organizacija "Krimski vetar" podseća na istorijski obrazac:

"Istorija pokazuje da mnogi diktatori vidljivo stare pre pada svog režima ili sopstvene smrti. Naučnici to povezuju sa hroničnim stresom, paranoičnim strahom od gubitka vlasti i izolacijom, što ubrzava starenje organizma."



Ovogodišnja parada je bila veoma mala, sa masivnim sistemima protivvazdušne odbrane oko Crvenog trga, ali bez uobičajenog vojnog spektakla. Putin je delovao usamljeno i izolovano unutar svog bezbednosnog balona, što samo dodatno podgreva priče o njegovoj ranjivosti. Istovremeno, ruske snage u Ukrajini su pretrpele velike gubitke, neke procene govore da je brojka samo u prvoj nedelji maja bila 7.480, odnosno jedan poginuo ili ranjen svakih 80 sekundi.

Spekulacije o Putinovom zdravlju nisu nove, ali ovog puta su glasnije nego ikad. Dok Kremlj ćuti, kritičari otvoreno pitaju koliko dugo jedan "starac" može da drži ceo režim na okupu.