Neobična, ali poučna situacija desila se tokom samita "Africa Forward" u Nairobiju u okviru kojeg učestvuje i francuski predsednik Emanuel Makron, koji je očitao lekciju nepristojnoj publici.

Jedno od pitanja kojim su se bavili učesnici samita jeste odsustvo pojedinih zapadnoafričkih zemalja na međunarodnom planu, što utiče i na smanjenu regionalnu zastupljenost u raspravama na visokom nivou.

Makron je čak otvorio poslovni forum u okviru samita i učestvuje u plenarnim sesijama sa više od 30 afričkih lidera.

Ipak, tokom panela "Afrika napred: Stvaranje u pokretu" i izlaganja, on je ustao iz publike i uputio mladima kritike jer, kako je rekao, stvaraju haos galamom dok inspirativni govornici pričaju o kulturi.

"Ovo je potpuni nedostatak poštovanja. Predlažem da, ako želite da imate bilateralne sastanke ili razgovarati o nekome drugom, mislim o nečemu drugom, imate bilateralne sobe ili idete napolje. Ako želite da ostanete, ovde slušamo ljude i igramo istu igru", poručio je Macron.

Francuski predsednik je zbog ovog kratkog govora dobio aplauz iz publike te se vratio na svoje mesto.