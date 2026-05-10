Identifikovan je nulti pacijent oboleo od hantavirusa na kruzeru "MV Hondius", a u pitanju je sedamdesetogodišnji Holanđanin koji je bio ornitolog, kao i njegova supruga, sa kojom je putovao u nekoliko južnoameričkih zemalja, prenela je danas televizija BFM.

Oboje su preminuli, a par je navodno posetio jednu argentinsku deponiju kako bi posmatrali retku pticu.

Holanđanin Leo Šilperoord, koji je prvi pokazao simptome hantavirusa, preminuo je 11. aprila na brodu "MV Hondius", kruzeru na koji se ukrcao sa suprugom Mirjam.

Ona je preminula petnaest dana kasnije od istog virusa. Par je bio iz Haulervijka, mesta sa 3.000 stanovnika, a u lokalnim novinama objavljene su njihove umrlice, koje su napisali prijatelji i komšije.

Dvoje penzionera su doputovali avionom u Argentinu 27. novembra, kako bi započeli petomesečno putovanje po Južnoj Americi koje ih je odvelo u Čile i Urugvaj, pre nego što su se vratili u Argentinu.

Leo i Mirjam Šilperoord bili su strastveni ornitolozi i iskoristili su putovanje da posmatraju ptice, preneo je "Njujork post". Par je pisao članke iz ove oblasti za holandske specijalizovane časopise.

Tokom svoje druge posete Argentini, par je navodno otišao na jednu deponiju u blizini grada Ušuaje kako bi posmatrali određenu vrstu ptice, belogrlu karaku, koja se nalazi samo u Čileu i Argentini, piše Tanjug.

Kako se navodi, lokalno stanovništvo izbegavalo je tu deponiju, ali je mesto popularno među ljubiteljima ptica iz celog sveta, jer ptice dolaze tamo da se hrane.

Tamo se, međutim, nalaze i gomile smeća, koje se smatraju omiljenim izvorom hrane za glodare, a koji prenose hantavirus. Ubrzo nakon ove posete, 1. aprila, holandski par se ukrcao na kruzer "MV Hondius" u Ušuaji.

Leo Šilperoord je prijavio prve simptome 6. aprila, a patio je od groznice, glavobolje i blage dijareje, da bi preminuo na brodu nekoliko dana kasnije, 11. aprila.

- Bili su kao ptice u letu. Nedostajaćete nam vi i vaše priče - napisali su prijatelji para u lokalnim novinama.

(RT Balkan)