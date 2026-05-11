Rusija je u nedelju optužila Jermeniju da je ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom pružila „platformu za antiruske izjave“, što je novi znak hlađenja odnosa između Moskve i tradicionalnih saveznika Jerevana.

Tokom posete Jerevanu prošle nedelje, gde se održava osmi sastanak Evropske političke zajednice, Zelenski je rekao da se Rusija plaši da bi „dronovi mogli da prelete iznad Crvenog trga“ tokom vojne parade 9. maja u znak sećanja na pobedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu.

Parada je održana kako je planirano u subotu, ali je bila u smanjenom obimu i bez uobičajenog potpunog prikazivanja oružja zbog pretnje od ukrajinskih napada dronovima.

Moskva je u četvrtak pozvala jermenskog ambasadora na razgovore kako bi protestovala zbog onoga što je opisala kao „terorističke pretnje Rusiji“ koje je Zelenski uputio iz Jerevana.

„Ovo nije normalno i u skladu je sa duhom naših odnosa sa Jerevanom“, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prema ruskim novinskim agencijama.

„Ključno je za nas da Jermenija ne zauzme antiruski stav“, nastavio je Peskov, dodajući da Rusija očekuje da Jerevan objasni to pitanje.

Rusija je u četvrtak takođe izrazila zabrinutost da će Jermenija ući u ono što je nazvala „antiruskom orbitom“ Evropske unije.

Sastanku Evropske političke zajednice u jermenskoj prestonici prisustvovalo je više od 40 evropskih lidera, a nakon skupa usledio je samit EU-Jermenija.

BONUS VDEO