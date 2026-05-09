Mađarska je tiho proterala ruskog obaveštajca koji je pod diplomatskim pokrićem delovao u desničarskim i spoljnopolitičkim institutima bliskim vladi Viktora Orbana.

Kako prenosi VSquare, Artur Suškov, 36-godišnji treći sekretar ruske ambasade u Budimpešti, bio je primoran da zajedno sa suprugom napusti zemlju 4. maja 2026. godine.

Mađarske vlasti identifikovale su Suškova kao prikrivenog operativca ruske Spoljne obaveštajne službe.

Do proterivanja je došlo nekoliko meseci kasnije nego što je to želela sama mađarska kontraobaveštajna služba.

Prema navodima izvora iz vlade, Orbanova administracija blokirala je još u februaru 2026. godine predlog da Suškov bude proteran iz zemlje. Razlog za odlaganje bili su politički interesi, pošto je Rusija aktivno podržavala Orbanove napore za reizbor, a vlada nije želela da tokom izborne kampanje naruši odnose sa Moskvom.

Situacija se promenila nakon što je Orban izgubio parlamentarne izbore 12. aprila, posle čega je ruski agent proteran.

Kontraobaveštajnu operaciju protiv Suškova sprovela je mađarska Kancelarija za zaštitu ustava u saradnji sa obaveštajnom službom jedne neimenovane NATO države.

Suškov je bio fokusiran na infiltraciju u institucije kao što su Matija Korvinus kolegijum (MCC), Mađarski institut za međunarodne poslove (HIIA) i Institut za strategiju i politiku „Džon Lukač“ pri Univerzitetu javne službe Ludovika, gde se obučavaju mađarski vojni kadrovi, policijski službenici i obaveštajci.

On je, prema navodima, regrutovao saradnike, organizovao zatvorene sastanke i pokušavao da prikupi političke informacije, uključujući podatke o odnosima Mađarske i Ukrajine.

Prema rečima mađarskog izvora upoznatog sa aktivnostima diplomate, Suškov je uspeo da pokrene pokušaje regrutacije najmanje tri osobe.

Ipak, zvaničnici nekoliko NATO zemalja tvrde da i nakon njegovog proterivanja u ruskoj ambasadi u Budimpešti i dalje deluje najmanje desetak identifikovanih ili sumnjivih pripadnika ruske Spoljne obaveštajne službe pod diplomatskim pokrićem.

Ranije je objavljeno da je mađarska policija pokrenula istragu protiv kompanija povezanih sa jednim od najpoznatijih medijskih magnata u zemlji, Đulom Balašijem, koji je tokom Orbanove vlasti godinama dobijao velike državne ugovore.

U međuvremenu, Orban je saopštio da se odriče poslaničkog mandata, ali da je spreman da nastavi da vodi svoju stranku Fides.