Tokom vojne parade u Moskvi povodom Dana pobede, društvenim mrežama proširio se snimak koji je izazvao burne reakcije javnosti. U centru pažnje našla se ruska novinarka koja je tokom uključenja prišla ženi sa fotografijom sina nestalog u ratu u Ukrajini i izgovorila rečenicu zbog koje je usledio talas komentara i osuda na internetu.

Na snimku, koji se ubrzano deli na društvenim mrežama i Telegram kanalima, žena objašnjava da joj je sin nestao na ratištu.

„To je moj sin. Vodi se kao nestao na ratištu“, rekla je ona.

Nakon toga, novinarka joj odgovara:

„Znači danas imate neku vrstu dvostrukog praznika. Pa čestitam vam praznik, Dan pobede. Ugodan vam dan.“

Snimak je ubrzo postao viralan, a mnogi korisnici društvenih mreža ocenili su da je reakcija novinarke bila hladna i neprimerena, posebno imajući u vidu da se radi o majci čiji se sin vodi kao nestao tokom rata u Ukrajini.

Putin iskoristio Dan pobede za poruke o ratu

Parada na Crvenom trgu održana je uz veoma jake mere bezbednosti, a ruski predsednik Vladimir Putin tokom govora ponovo je izrazio uverenje da će Rusija pobediti u ratu protiv Ukrajine.

Kako prenosi Reuters, Putin je Dan pobede iskoristio za demonstraciju vojne moći i jačanje podrške ruskoj vojnoj operaciji, koja traje već petu godinu.

Dan pobede predstavlja najvažniji državni i sekularni praznik u Rusiji, a parade u Moskvi tradicionalno služe i kao pokazivanje vojne snage zemlje.

Ipak, ove godine brojne parade širom Rusije bile su smanjene ili potpuno otkazane zbog bezbednosnih razloga i straha od mogućih napada dronovima.

Prema navodima ruskih vlasti, tokom parade u Moskvi dodatno su ograničeni mobilni internet i SMS komunikacija, upravo zbog pojačanih bezbednosnih mera.

Šta znači viralni snimak sa parade

Snimak razgovora novinarke i majke nestalog vojnika posebno je odjeknuo zato što pokazuje koliko je rat postao deo svakodnevice u Rusiji.

Analitičari ocenjuju da vlast u Moskvi pokušava da kroz obeležavanje Dana pobede poveže Drugi svetski rat sa aktuelnim sukobom u Ukrajini i dodatno učvrsti patriotski narativ.

Upravo zbog toga ovakve scene imaju snažan emotivni efekat u javnosti.

Mnogi korisnici društvenih mreža komentarisali su da snimak otkriva duboku tragediju porodica čiji su članovi nestali ili poginuli u ratu, dok drugi smatraju da je reakcija novinarke pokazala koliko je ratna retorika postala normalizovana u ruskom javnom prostoru.

Paradi u Moskvi prisustvovali su brojni strani zvaničnici, među kojima i predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko, slovački premijer Robert Fico, kao i lideri više azijskih i postsovjetskih država.

Prema pisanju Reutersa i drugih svetskih medija, ovogodišnja parada protekla je pod znatno većim pritiskom nego prethodnih godina, upravo zbog rata u Ukrajini i rastućih bezbednosnih rizika unutar same Rusije.