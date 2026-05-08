Govoreći na sastanku sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije, Putin je ocenio da je napad imao „teroristički karakter“, prenosi RIA Novosti.

Rano jutros je kijevski režim izvršio još jedan akt, nesumnjivo terorističke prirode. Naime, udario je u regionalni centar za upravljanje vazdušnim saobraćajem Rostov. To je, naravno, moglo da utiče na bezbednost civilnih aviona. Na sreću, nije bilo tragičnih događaja kao rezultat visokoprofesionalnog rada naših kontrolora letenja - rekao je Putin.

Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar ranije je saopštio da je region tokom noći bio meta vazdušnog napada dronovima i projektilima.

Prema njegovim rečima, u selu Čaltir oštećeno je 50 privatnih kuća i tri automobila.

U Mjasnikovskom okrugu, u jugoistočnoj industrijskoj zoni, nakon pada rakete izbio je požar u skladištu, a deo objekta se urušio. Vatrogasne službe uspele su da lokalizuju požar.

Oštećenja su prijavljena i u Rostovu na Donu, gde su pogođeni stambeni objekti i jedna administrativna zgrada.

Kremlj je saopštio da je ruski predsednik Vladimir Putin spreman da pregovara sa svima, uključujući i evropske lidere, ali da Moskva neće prva pokretati kontakte.

Ovo je 8. maja izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, a prenela ruska agencija „Interfaks“.

Fajnenšel tajms je u četvrtak objavio da lideri Evropske unije pripremaju moguće razgovore sa Putinom. Promena pristupa dolazi u trenutku kada među evropskim državama raste nezadovoljstvo tokom pregovora koje SAD vode o završetku rata u Ukrajini.

Peskov je komentarisao izjavu predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, koji je rekao da razgovara sa liderima EU o mogućim budućim pregovorima sa Rusijom.

„Bićemo spremni da krenemo napred u našem dijalogu u meri u kojoj su Evropljani spremni za to. Ali, kao što je Putin više puta izjavio, s obzirom na stav koji su Evropljani zauzeli, mi sami nećemo inicirati takve kontakte“, rekao je Peskov.

Dodao je da je „Putin spreman za pregovore sa svima“, što je, kako kaže, više puta ponovljeno.

„Ruska strana nije bila inicijator svođenja naših odnosa na nulu. Brisel i pojedinačne evropske prestonice su to inicirali“, rekao je Peskov.

Ministarka spoljnih poslova EU Kaja Kalas najavila je da će ministri spoljnih poslova država članica krajem maja razgovarati o mogućim pregovorima sa Rusijom i zahtevima koje bi Evropska unija mogla da postavi Moskvi.