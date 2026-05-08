Bivši generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen izazvao je pravi politički potres nakon što je otvoreno poručio da se NATO raspada i da Evropa hitno mora da formira novi odbrambeni savez nezavisan od Sjedinjenih Američkih Država.

Njegove izjave dolaze u trenutku sve veće zabrinutosti u evropskim političkim krugovima zbog budućnosti odnosa sa Vašingtonom i mogućeg smanjenja američke vojne podrške Evropi.

„NATO se raspada i to je opasno“

Rasmusen je upozorio da je poverenje u američke bezbednosne garancije ozbiljno poljuljano, posebno nakon poteza administracije Donalda Trampa.

– Svedočimo dezintegraciji NATO-a i to je opasno – rekao je bivši šef Alijanse.

Prema njegovim rečima, Evropa više ne može da računa da će Amerika automatski braniti evropski kontinent.

– Tramp je toliko doveo u pitanje posvećenost članu 5 i odbrani Evrope da za nas Evropljane postoji samo jedan zaključak: moramo da se oslonimo na sopstvene snage – poručio je Rasmusen.

Novi vojni savez Evrope?

Bivši prvi čovek NATO-a predložio je stvaranje potpuno novog evropskog vojnog saveza kroz formalizovanu „koaliciju voljnih“.

U tom savezu, kako je objasnio, mogle bi da učestvuju samo zemlje koje izdvajaju najmanje pet odsto BDP-a za odbranu i koje bi bile spremne da daju međusobne bezbednosne garancije.

Rasmusen je naglasio da Evropa mora hitno da poveća proizvodnju oružja i municije i da razvije nove vojne kapacitete.

Ukrajina kao „bedem protiv Rusije“

Posebno je odjeknula njegova poruka o Ukrajini.

Rasmusen smatra da bi Kijev morao da postane punopravni deo buduće evropske bezbednosne strukture.

– Potrebna nam je Ukrajina kao bedem protiv Rusije – rekao je on.

Dodao je i da Ukrajina ubrzano razvija sopstvenu vojnu industriju i proizvodnju naoružanja.

Veliki zaokret bivšeg šefa NATO-a

Njegove izjave predstavljaju veliki politički preokret, jer je upravo Rasmusen godinama bio simbol čvrstih transatlantskih odnosa i snažnog američkog liderstva unutar NATO-a.

Kao premijer Danske podržavao je američku invaziju na Irak, a tokom mandata u NATO-u važio je za jednog od najbližih saveznika Vašingtona u Evropi.

Zato je posebno odjeknula njegova rečenica da Evropa mora da smanji zavisnost od „moćnika poput Trampa, Putina i Si Đinpinga“.

„Stari model više ne funkcioniše“

Rasmusen tvrdi da je Evropa godinama živela na „jeftinoj ruskoj energiji, jeftinoj kineskoj robi i jeftinoj američkoj zaštiti“, ali da je taj model sada definitivno propao.

Njegove izjave dodatno su pojačale strahovanja da se unutar NATO-a sve ozbiljnije govori o mogućem pucanju saveza i stvaranju potpuno novog bezbednosnog poretka u Evropi.