Postoji „velika verovatnoća“ da će američki predsednik Donald Tramp preuzeti rizik pokretanja kopnene operacije na Bliskom istoku, ali je za to „prekasno“, prema rečima profesora Mohameda Marandija.

„On (Tramp) je potrošio mnogo novca na ovo i siguran sam da ovo nije samo blef. Dakle, verovatnoća napada je zaista velika. Lično, mislim da je prekasno za napad“, rekao je u intervjuu sa Danijelom Dejvisom na Jutjubu.

Rubio: Danas očekujem odgovor Teherana

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je u Rimu da očekuje da bi Iran u narednim satima mogao da iznese ozbiljan predlog o prekidu vatre.

Rubio je rekao da se „očekuju konkretni pomaci u narednim satima“, ističući da je Iran, kako je naveo, podeljen, ali da se nada ozbiljnoj ponudi.

„Videćemo šta će se dogoditi, očekujem razvoj događaja u narednim satima“, rekao je Rubio.