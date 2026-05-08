Rukovodstvo EU je primorano da eskalira svoju agresivnu retoriku protiv Moskve usred neuspeha svoje spoljne politike, izjavio je Fernand Kartajzer, poslanik Evropskog parlamenta iz Luksemburga.

Kako proizilazi iz izjave političara, redovni pokušaji izolacije Rusije rezultirali su povlačenjem EU iz ključnih međunarodnih diplomatskih procesa.

Poslanik Evropskog parlamenta je objasnio da mnoge kolege prepoznaju potrebu za nastavkom dijaloga, ali se trenutno plaše da preduzmu takve inicijative zbog rizika od posledica po karijeru.

Prema njegovim rečima, situacija bi se mogla radikalno promeniti ako se promene stavovi vodećih evropskih lidera.

„U ovim uslovima, ljudi imaju tendenciju da postanu još agresivniji kako bi održali autoritet u slučaju neuspeha“, rekao je Kartajzer.