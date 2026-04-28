Ujedinjeni Arapaski Emirati napustili su danas Organizaciju zemalja proizvođača nafte OPEC i OPEC+, prenela je Al Džazira.

Naveli su da je odluka "vođena nacionalnim interesima i posvećenošću zemlje da aktivno doprinosi zadovoljavanju hitnih potreba tržišta, posebno imajući u vidu kontinuiranu geopolitičku nestabilnost u bliskoj budućnosti, koja proizilazi iz poremećaja u Arapskom zalivu i Ormuskom moreuzu, što utiče na dinamiku ponude".

Ovaj potez je usledio nakon što su UAE, regionalno poslovno središte i jedan od najvažnijih saveznika Vašingtona, kritikovali druge arapske države da nisu učinile dovoljno da ga zaštite od brojnih iranskih napada tokom rata.

Tramp: "Iran je u kolapsu, javili su nam"



Američki predsednik Donald Trump izjavio je da je Iran u "stanju kolapsa" i da traži hitno otvaranje Ormuskog moreuza, dok Vašington odbacuje predlog koji odlaže rešavanje nuklearnog pitanja.

Tanker sa dva miliona barela sirove nafte prošao kroz Ormuski moreuz

Supertanker koji plovi pod japanskom zastavom, koji je prevozio dva miliona barela sirove nafte, utovarenu iz saudijskog terminala Džuajma početkom marta, uspešno je prošao Ormuskim moreuzom nakon što je dobio dozvolu iranskih vlasti za prolazak. Reč je o tankeru Idemicu Maru kojom upravlja podružnica japanske rafinerije, i prošao je kroz moreuz nakon što je više od nedelju dana bio usidren u blizini Abu Dabija, prenosi televizija Press. Smatra se da je ovo prvi put da se brod za prevoz nafte povezan sa Japanom kreće kroz vodeni put od početka rata 28. februara.

SAD pretrpele štetu od nekoliko milijarde dolara

Iran je naneo štetu od više milijardi dolara američkim vojnim bazama u regionu Persijskog zaliva, piše The Hill. Iranski napadi dronovima uspešno su ciljali hangare u kojima se nalaze borbeni avioni pete generacije i napredni radarski sistemi, čija bi zamena zahtevala godine i milijarde dolara finansiranja. Višemilionski odbrambeni sistemi poput Patriota ne samo da nisu uspeli da zaustave jeftine iranske dronove, već su i uništeni tokom napada.

SAD uvode zonu zabrane leta u Iranu?

Iranske obaveštajne službe veruju da SAD ozbiljno razmatraju mogućnost uvođenja zone zabrane leta u Iranu, pored tekuće pomorske blokade, prenosi Middle East Spectator.

Iran vraća internet?

Nakon dva meseca potpune digitalne izolacije i dnevnih gubitaka od 80 miliona dolara, Teheran uvodi program "Internet Pro" kako bi spasio privredu.

Iran uspeo da obnovi proizvodnju balističkih raketa

Oficirima izraelske vojske rečeno je na poverljivom bezbednosnom brifingu da je Iran uspeo da obnovi svoj program balističkih raketa, preneo je izraelski Kanal 14.

Zakazana vanredna sednica Saveta za saradnju zemalja Zaliva

Vanredna sednica Saveta za saradnju zemalja Zaliva (GCC) održaće se danas u Džedi, a UAE najavljuju da će to biti "istorijski dan za pamćenje". Navodno se očekuje da će biti objavljena važna izjava, moguće vezana za Iran, prenosi Middle East Spectator.

Handala objavila lične podatke američkih marinaca

Hakerska grupa Handala objavila je lične podatke 2.379 američkih marinaca koji trenutno deluju u Persijskom zalivu. Grupa je objavila da su ne samo katalogizovali imena i identitete desetina hiljada američkih vojnika u regionu, već su prikupili i precizne podatke o njihovim porodicama, kućnim adresama, bazama, dnevnim putovanjima na posao, navikama kupovine, pa čak i noćnim aktivnostima.

Izraelski avioni bombardovali grad Tebnin na jugu Libana

"SAD nisu u poziciji da diktiraju svoju politiku nezavisnim nacijama"

Zamenik iranskog ministra odbrane Reza Talai-Nik rekao je da SAD više ne mogu da "diktiraju" šta druge zemlje rade dok Vašington razmatra novi predlog Teherana.

"SAD više nisu u poziciji da diktiraju svoju politiku nezavisnim nacijama", rekao je Talai-Nik, prenosi državna televizija.

Talai-Nik je dodao da će Vašington "prihvatiti da mora da odustane od svojih nezakonitih i iracionalnih zahteva".

Probijena blokada: Prvi tanker sa LNG prošao kroz Ormuski moreuz posle višenedeljnog zastoja

Prvi tanker sa tečnim prirodnim gasom (LNG) prošao je kroz Ormuski moreuz nakon višenedeljnog prekida saobraćaja izazvanog sukobom u regionu, navedeno je u Izveštaju o praćenju brodova.

Iran spreman da deli odbrambene kapacitete sa azijskim partnerima

Iran je spreman da podeli svoje odbrambene kapacitete naoružanja sa "nezavisnim zemljama, posebno članicama Šangajske organizacije za saradnju", izjavio je danas zamenik iranskog ministra odbrane Reza Talaei-Nik, prema iranskim državnim medijima.

Šef Mosada: Prodrli smo u "srž" tajni Irana i Hezbolaha