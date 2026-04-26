I dok su se gosti evakuisali i žurili da izvuku živu glavu sa večere dopisnika iz Bele kuće nakon što su se začuli pucnji, jedna scena je izazvala veliku pažnju na mrežama.

Na viralnom snimku vidi se kako, usred opšteg meteža, jedna od prisutnih novinarki mirno uzima flašu alkohola, verovatno šampanjca, kao da je u toku fajront na svadbi, a ne potencijalno rizična situacija.

Prioriteti su, izgleda ostali kristalno jasni.

Dok je Donald Trump brzo i bezbedno evakuisan uz jake mere obezbeđenja, ova gospođa je procenila da nema razloga da se dobra kapljica ostavi iza sebe.

Pogledajte na snimku: