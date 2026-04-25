Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči preneo je pakistanskim zvaničnicima tokom posete Islamabadu zahteve Teherana u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i rezerve prema zahtevima Vašingtona, izjavio je danas pakistanski izvor uključen u razgovore za Rojters.

Arakči se sastao u Islamabadu sa komandantom pakistanske vojske feldmaršalom Asimom Munirom, tokom posete usmerene na konsultacije o regionalnoj bezbednosti i posredničkim naporima, prenela je agencija Tasnim.

Nakon posete Pakistanu, Arakči će, prema planu, otputovati u Oman i Rusiju radi daljih diplomatskih konsultacija.

Kako je juče saopštila Bela kuća, izaslanici predsednika SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner trebalo bi danas da stignu u Pakistan radi razgovora u vezi sa Iranom.

Prema navodima portparola Bele kuće Kerolajn Livit, Iran je izrazio spremnost za razgovore, dok je potpredsednik SAD Džej Di Vens u pripravnosti da se priključi ukoliko pregovori budu uspešni, preneo je BBC.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei rekao je sinoć da nije planiran sastanak iranske i američke delegacije u Islamabadu.

Bagei je naveo na platformi Iks da će iranski zvaničnici preneti svoje stavove o mirovnim pregovorima pakistanskim zvaničnicima.