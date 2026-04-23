On je snimio potpuno belu orku.

U junu 2024. godine, japanski fotograf divljih životinja Norijuki Hajakava je dokumentovao orke kod obale Rausua na Hokaidu - nešto što je radio otprilike 15 godina sa ekipom za posmatranje kitova

U jednom trenutku se beli mužjak orke pojavio među jatom od 20 do 30 "normalnih" kitova ubica. To je bila prva potpuno bela orka koju je ikada video u tim vodama.

„Noge su mi se tresle dok sam fotografisao bele orke koje sam prvi put sreo“, napisao je Hajakava na Instagramu. „Još uvek mislim da je to bio san.“

Kada se vratio u to područje, ugledao je drugu bledu orku - ovog puta ženku. Obe orke su plivale besprekorno pored ostatka jata. U Japanu se bele orke ponekad nazivaju „fantomima“.

Uzrok je gotovo sigurno leucizam, a ne albinizam. Leucizam uzrokuje delimičan gubitak pigmentacije, ostavljajući očima njihovu uobičajenu tamnu boju. Hajakava je potvrdio na Instagramu da oči orki izgledaju crno, isključujući pravi albinizam, koji obično ostavlja oči ružičaste ili crvene. Nakon što su fotografije kružile internetom, neki gledaoci su ga optužili da koristi Fotošop — kao odgovor, on je objavio video snimak iz više uglova kako bi potvrdio da je snimak stvaran.