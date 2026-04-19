Belorusija je spremna za veliki sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali taj dogovor mora da uvaži interese obe zemlje, izjavio je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.

On je ocenio da između Minska i Vašingtona postoji niz otvorenih pitanja koja moraju da budu rešena, ističući da sankcije, prema njegovim rečima, nisu dale očekivane rezultate.

- Amerikanci moraju da shvate, a mnogi u Evropi su to već shvatili, da sankcije nisu odigrale svoju ulogu. Mi smo se prilagodili. Zbog toga postoje politički zatvorenici, sankcije... Gledajte, to je sitnica. Imamo mnogo više problema koje treba rešiti. I to je tema velikog dogovora. Čim ovo finalizujemo na nižem nivou, spremni smo da se sastanemo sa Donaldom Trampom i potpišemo ovaj sporazum - rekao je Lukašenko u intervjuu za Raša tudej.

Beloruski lider je naglasio da eventualni dogovor mora da bude pažljivo pripremljen i zasnovan na obostranom interesu, a ne na jednostranim uslovima.

- Spreman sam za ovaj sastanak. Spremni smo za dogovor, ali ga je potrebno pripremiti tako da odražava interese i Sjedinjenih Američkih Država i Belorusije - poručio je Lukašenko.









Lukašenko: Nisam Zelenski da idem po novac i oružje

Govoreći o mogućem susretu sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, Lukašenko je rekao da mu lični sastanak nije cilj sam po sebi, niti politički trofej.

- Nije tačno da gorim od želje da posetim Sjedinjene Američke Države i samo se rukujem sa Donaldom Trampom. Iskreno, bilo bi lepo videti tog čoveka licem u lice i rukovati se sa njim. Ali to nije cilj sam po sebi, nije najvažnije. Ja nisam Volodimir Zelenski, koji trči kod Donalda Trampa i traži novac ili oružje - rekao je Lukašenko.

On je dodao da eventualni razgovori sa američkom stranom ne smeju da izgledaju kao odnos podređenog i gospodara.

- Ako američka strana sutra bude videla taj susret kao sastanak vazala i imperatora, do njega neće doći. To nije nikakva nadmenost niti kočoperna politika. Ne. To je politika realnog predsednika koji poštuje svoj narod - objasnio je beloruski predsednik.