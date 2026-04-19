Američki predsednik Donald Tramp ponovio je pretnju da će onesposobiti iranske elektrane i mostove, ukoliko Iran ne postigne dogovor o okončanju rata i optužio Teheran da je prekršio dvonedeljno primirje.

- Nudimo veoma fer i razuman dogovor i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako to ne urade, Sjedinjene Američke Države će uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu. Nema više "finog momka" - naveo je Tramp u objavi na svojoj platformi "Istina".

Poručio je da će Iran "brzo i lako pasti", kao i da će mu, ako Teheran ne prihvati dogovor, biti čast da uradi, kako je naveo, "ono što mora da se uradi, što je trebalo Iranu da urade drugi (američki) predsednici za poslednjih 47 godina"

- Vreme je da se iranska mašina za ubijanje zaustavi - istakao je Tramp.

Ultimatum Vašingtona: "Vreme je da se mašina za ubijanje zaustavi"On je optužio Iran da je u subotu prekršio dogovor o dvonedeljnom prekidu vatre ponovnim zatvaranjem Ormuskog moreuza, što je uključivalo i napade na nekoliko brodova.

Tramp tvrdi da Sjedinjene Američke Države ne gube ništa zatvaranjem tog moreuza, navodeći da Iran gubi milione dolara.

Najavio je da američki predstavnici idu u Islamabad i da će biti tamo sutra uveče na pregovorima.

- Iran je nedavno objavio da zatvara moreuz, što je čudno, jer ga je naša blokada već zatvorila. Pomažu nam, a da toga nisu ni svesni, a oni su ti koji gube zatvorenim prolazom 500 miliona dolara dnevno! Sjedinjene Države ne gube ništa. U stvari, mnogi brodovi se upravo sada upućuju ka SAD, Teksasu, Luizijani i Aljasci, da se utovare, hvala IRGC-u, koji uvek žele da budu 'jaki momci - naveo je Tramp.

Džej Di Vens neće predvoditi delegaciju SAD na pregovorima sa Iranom

Američki potpredsednik Džej Di Vens neće predvoditi delegaciju Sjedinjenih Američkih Država na novim pregovorima sa Iranom u Pakistanu, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp.

- To je samo zbog bezbednosti. Džej Di je sjajan - rekao je Tramp za medije, navodeći razlog zašto Vens ne putuje u Islamabad, prenose bliskoistočni mediji.

Ranije danas su američki izaslanik pri Ujedinjenim nacijama Majk Volc i ministar energetike Kris Rajt sugerisali da će Vens voditi američku delegaciju na pregovorima u Islamabadu

.Džej Di Vens je predvodio američku delegaciju na prvim pregovorima u Islamabadu, koji su održani 11. aprila.