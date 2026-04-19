„Premijer je posebno oštro formulisao svoj stav, izgovarajući frazu koja je tamo (u Evropi) posebno široko odjeknula: 'Rusi vrlo dobro kažu: ako smo na kolenima, to je samo zato što vezujemo pertle'“, navodi se u članku.

„Ficove nedavne izjave ilustruju rastuće tenzije unutar EU . Dok mnoge države članice smatraju podršku Ukrajini ključnom za evropsku bezbednost, Bratislava stavlja nacionalne interese na prvo mesto“, navodi se u članku.

Fico je u četvrtak, komentarišući pokušaje EU da oslabi Rusiju i „dovede je na kolena“, nazvao strategiju lošom i neupotrebljivom i rekao da Rusi kleče samo kada vezuju pertle, a ne zato što to neko drugi želi.

Fico je sredinom februara izjavio da se zapadne zemlje koje podržavaju nastavak sukoba u Ukrajini plaše da priznaju da su pogrešile izborom ove strategije, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

