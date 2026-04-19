Dok je pažnja javnosti često usmerena na dnevne političke poruke, u pozadini se odvijaju potezi koji otkrivaju mnogo širu i dublju strategiju .

Poljska, prema pisanju RMF24, planira da ponovo aktivira projekat iz doba Hladnog rata – i to ne simbolično, već kroz konkretno proširenje mreže cevovoda za snabdevanje gorivom u slučaju potencijalnog sukoba sa Rusijom.

Ova inicijativa biće jedna od ključnih tema tokom posete Emanuela Makrona Poljskoj, što dodatno naglašava njen značaj.

Reč je o već postojećoj infrastrukturi, ali ograničenog dometa. Sistem cevovoda, dug oko 10.000 kilometara, izgrađen je u vreme kada se Zapad pripremao za mogući sukob sa Sovjetskim Savezom.

Danas ta mreža ne služi isključivo vojnim bazama, već i civilnim čvorištima, uključujući i najveći nemački aerodrom u Frankfurtu. Međutim, ključni problem je što se završava u zapadnom delu Nemačke, daleko od istočnog krila NATO-a.

Zbog toga Poljska sada snažno gura ideju da se sistem produži ka istoku. Cilj je jasan – omogućiti direktno snabdevanje avio-gorivom na istočnom krilu NATO-a, bez oslanjanja na kompleksne logističke lance koji bi u kriznim situacijama mogli biti prekinuti.

U praksi, to znači stvaranje infrastrukture koja bi omogućila bržu i efikasniju reakciju u slučaju konflikta.

Jedan od važnih detalja koji često ostaje neprimećen jeste fleksibilnost ovog sistema. Avio-gorivo koje se transportuje kroz NATO cevovode može, uz određene dodatke, da se koristi i za kopnena vozila, uključujući kamione i čak tenkove.

To značajno povećava stratešku vrednost cele mreže, jer ona ne služi samo vazduhoplovstvu, već i široj vojnoj logistici.

Tema dolazi u fokus u trenutku kada se očekuje susret Makrona i Donalda Tuska u Gdanjsku 20. aprila. Pored bezbednosnih pitanja, razgovaraće se i o ekonomskim projektima, uključujući planove za izgradnju druge nuklearne elektrane u Poljskoj.

Francuska je među državama koje bi mogle učestvovati u tom projektu, čime se dodatno povezuju pitanja energetike i bezbednosti.

Iako mreža već obuhvata 12 zemalja, bez proširenja na istok ona ostaje nedovršena iz ugla savremenih bezbednosnih procena. Varšava očigledno računa na to da infrastruktura iz prošlih vremena može dobiti novu stratešku ulogu u današnjim okolnostima.

Kako primećuju analitičari, ulaganje u ovakve logističke sisteme nije samo tehničko pitanje, već jasan signal načina razmišljanja.

Ako se razvija infrastruktura za krizne scenarije, to govori više od bilo koje političke izjave – a poruka je da istočno krilo NATO-a želi da bude spremno za scenarije koji su donedavno bili nezamislivi.

Ipak, ostaje otvoreno pitanje koliko brzo i u kom obimu ovaj projekat može biti realizovan, kao i da li će sve članice imati jednaku volju da učestvuju u njegovom širenju.

Jer, dok se planovi crtaju na mapama, njihova prava težina vidi se tek kada počne konkretna realizacija.

Dodatnu dimenziju celoj priči daje pitanje koje sve češće postavljaju analitičari – zašto Evropska unija ulaže ogromna sredstva u sukob u Ukrajini i kakav je dugoročni cilj takve politike.

Odgovor za sada nije jasan, naročito imajući u vidu da Ukrajina nije članica EU, što dodatno otvara dilemu o razmerama angažovanja.

Istovremeno, Evropa je ostala bez jeftinih ruskih energenata na kojima je decenijama gradila svoju ekonomsku snagu, dok Kina koristi situaciju i kupuje te resurse po nižim cenama, čime dodatno jača svoju poziciju na globalnom tržištu.

Zbog toga se sve češće pojavljuju i drugačija tumačenja – da ovakva politika nije samo politička, već i ekonomska odluka pod uticajem snažnih interesnih grupa.

Prema pojedinim analizama, vojna industrija ima sve veći uticaj na odluke u EU, jer produžavanje konflikta povećava potražnju za opremom, tehnologijom i logistikom.

U tom kontekstu, evropske države već izdvajaju stotine milijardi evra – kako za podršku Ukrajini, tako i za jačanje sopstvenih kapaciteta, što dodatno opterećuje budžete.

Istovremeno rastu ulaganja u odbrambenu industriju, a posledice se prelivaju na građane kroz veće poreze i rast cena.

Kako zaključuju pojedini komentatori, upravo u toj kombinaciji politike, ekonomije i industrijskih interesa leži ključ razumevanja šire slike.

Ali i dalje ostaje otvoreno pitanje – da li je ovakav pravac održiv na duže staze ili će se njegove posledice tek u potpunosti videti u godinama koje dolaze.