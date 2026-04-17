Američki predsednik Donald Tramp odbacio je ponudu zemalja NATO za pomoć u Ormuskom moreuzu i poručio im da "drže distancu".

Tramp tvrdi da je upravo primio poziv iz NATO, u kojem su ga pitali da li mu je potrebna pomoć.

"Rekao sam im da se drže podalje, osim ako samo ne žele da napune svoje brodove naftom. Bili su beskorisni kada su nam bili potrebni, papirni tigar", napisao je američki predsednik na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je zahvalio Saudijskoj Arabiji, UAE i Kataru na velikoj hrabrosti i pomoći i najavio da će Iran, uz pomoć SAD, da ukloni sve mine iz Ormuskog moreuza.