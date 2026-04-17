Američki senator Kris van Holen rekao je da SAD moraju da obustave vojnu pomoć Izraelu i da spreče predsednika SAD Donalda Trampa da nastavi sa ovom politikom.

Senator je optužio vladu Izraela za pokretanje rata sa Iranom, napad na Liban i agresiju protiv civila u Pojasu Gaze.

„Ne smemo slati bombe i opremu finansirane od strane poreskih obveznika kako bismo olakšali ovu brutalnost. Moramo zaustaviti Trampove isporuke oružja“, napisao je on na društvenim mrežama .

Tramp je ranije novinarima rekao da će Sjedinjene Države nastaviti napade na Iran ako se dogovor ne postigne pre isteka primirja.