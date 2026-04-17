Lajons će se povući krajem maja, objavio je na platformi X njegov nadređeni, ministar za unutrašnju bezbednost Markvejn Malin.

Malin je u objavi pohvalio Lajonsa što je pomogao Trampu da ukloni "ubice, silovatelje, pedofile, teroriste i članove bandi iz američkih zajednica".

"Zahvaljujući njegovom vođstvu, američke zajednice su bezbednije", napisao je Malin.

Razlog Lajonsove ostavke nije javno objavljen. Tramp ga je imenovao na tu funkciju u martu 2025. godine, a pre toga je proveo oko 20 godina u ICE-u.

Agencija se suočila sa nizom kritika zbog operacija sprovođenja zakona u američkim gradovima, uključujući Čikago i Mineapolis. Protesti su se intenzivirali nakon što su agenti ICE-a ubili dve osobe u odvojenim incidentima u Mineapolisu u januaru.

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost, koje nadgleda ICE, takođe je bilo na meti kritika, a tadašnju ministarku Kristi Noem Tramp je smenio početkom marta. Njen naslednik Malin je na funkciji manje od mesec dana i ima zadatak da smiri tenzije.

Malin je opisao Lajonsa kao "sjajnog lidera ICE-a".

"Želimo mu sreću u sledećoj prilici u privatnom sektoru. Odlazi 31. maja 2026. godine", dodao je ministar za unutrašnju bezbednost.

Na saslušanju u Kongresu u februaru, Lajons je rekao da je ICE u prvoj godini povratka Trampa u Belu kuću izvršio 379.000 hapšenja i deportovao više od 475.000 ljudi iz Sjedinjenih Država.

