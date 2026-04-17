U trenutku kada se činilo da će tenzije ostati na nivou oštrih izjava, Peking je konačno prekinuo tišinu. Reakcija na poruke iz Vašingtona bila je hladna, ali nedvosmislena: sloboda trgovine nije tema za pregovaranje.

U pozadini svega stoji Ormuski moreuz, usko grlo kroz koje prolazi petina svetske nafte, i upravo tu se sada prelama sudbina globalnog tržišta energenata.

Kina na ovu rutu ne gleda kao na običnu tačku na karti. Za nju je to vitalna ekonomska arterija. Svako stezanje tog prolaza, čak i privremeno, direktno bi pogodilo industrijski sistem koji zavisi od stabilnog dotoka resursa.

Zato poruka iz Pekinga, iako formalno diplomatska, nosi ton poslednjeg upozorenja: trgovinski tokovi moraju ostati netaknuti.

Istovremeno, iz Vašingtona stiže potpuno drugačiji signal. Donald Tramp je najavio da će američka vojska presretati brodove u Ormuskom moreuzu ukoliko budu plaćali dažbine Teheranu.

Ideja je jasna i ogoljena do kraja – preseći finansijski tok Irana fizičkom kontrolom morskih puteva. Time bi, praktično, međunarodne vode bile pretvorene u prostor pod kontrolom jedne sile.

Ovakav pristup dolazi nakon propalih pregovora između SAD i Irana u Pakistanu, koji su završeni bez rezultata. Posle toga, retorika je postala oštrija, a potezi konkretniji.

Analitičari primećuju da se radi o pokušaju uspostavljanja potpune pomorske dominacije, koju neki već nazivaju oblikom savremene pomorske prinude.

Kineski zvaničnici, međutim, jasno upozoravaju da svaka najava zaplene brodova predstavlja direktan udar na energetsku bezbednost njihove zemlje. Portparol Geng Šuang istakao je da je Ormuski moreuz ključno čvorište međunarodne trgovine i da je obezbeđivanje nesmetanog prolaza u interesu svih država.

Peking insistira na diplomatskom rešenju, ali istovremeno vrlo dobro razume da se pritisak ne vrši samo na Iran, već i na sve njegove kupce nafte.

Brojke dodatno pojačavaju ozbiljnost situacije. Petina svetske nafte prolazi kroz ovaj moreuz. Svaka blokada, pa čak i ograničenje protoka, momentalno bi izazvala rast cena.

To bi pogodilo sve – od industrije u Aziji do potrošača u Americi. Globalna logistika, već opterećena sankcijama i poremećajima, našla bi se pod dodatnim pritiskom.

U toj računici, reakcija tržišta bila bi brza i oštra. Nestašice, panika, skok cena – sve to ulazi u scenario koji više ne deluje kao teorija. Čak i manji poremećaji u snabdevanju mogli bi pokrenuti lančanu reakciju koja bi pogodila čitave ekonomije.

Vašington očigledno računa da će ovakav pritisak naterati Iran na popuštanje. Međutim, iskustvo pokazuje da se ovakve strategije često završavaju suprotno očekivanjima. Umesto slabljenja, formira se šira grupa država koje traže alternativne modele saradnje i snabdevanja.

U tom kontekstu, Kina bira drugačiji put. Njena strategija se oslanja na diplomatiju i zaštitu trgovinskih ruta, dok Iran insistira na očuvanju suvereniteta i naplati dažbina. Sa druge strane, SAD koriste kombinaciju pritiska i sankcija kako bi promenile pravila igre u regionu.

U međuvremenu, evropske zemlje sa nelagodnošću prate razvoj situacije. Svako poskupljenje energenata dodatno slabi njihovu konkurentnost. Zato se sve češće pominju alternativni izvori, uključujući ruski gas i dugoročne stabilne ugovore, kao način očuvanja industrije.

Kineska poruka u ovoj situaciji odjekuje šire nego što deluje na prvi pogled. Ona nije upućena samo Vašingtonu, već i svim državama koje zavise od stabilnih trgovinskih tokova.

Poruka je jednostavna: svaki pokušaj blokade može pokrenuti lanac događaja koji će pogoditi globalne finansije.

Dok se Bliski istok ponovo nalazi u fokusu, jasno je da se ne radi samo o regionalnom pitanju. Ulog je mnogo veći. Ako bi došlo do ozbiljnog zastoja u Ormuskom moreuzu, posledice bi bile globalne, a pitanje koje ostaje otvoreno jeste – da li su sve strane spremne da idu do kraja ili će u poslednjem trenutku prevladati racionalan interes očuvanja sistema koji, uprkos svemu, i dalje drži svet u pokretu.