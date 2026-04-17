- Za nas su to zakoni koji su usklađeni sa evropskim direktivama, za nas su to zakoni koji omogućavaju Srbiji put ka evropskim integracijama, put ka članstvu u Evropskoj uniji. Ja sam zaista ponosna i to želim posebno pred građanima Srbije da istaknem, koliko smo kao država spremni da ovako ubrzano i ovako intenzivno radimo na putu evropskih integracija i da sa ovolikim setom i paketom zakona izađemo i pred narodne poslanike - rekla je Mesarović na današnjoj sednici Skupštini Srbije.

Ministarka Mesarović je naglasila da je primetila iz pojedinih izlaganja, da ima onih koji su i protiv evropskih integracija, protiv zemalja članica Evropske unije, Azerbejdžana, Uzbekistana, Koreje, Kine, Japana i svih drugih zemalja.

- Znamo da nemate ni program ni ideologiju niti bilo šta da ponudite građanima, ali ne mogu ni da zamislim šta bi vaš program eventualno podrazumevao, saradnju sa kojim evropskim ili svetskim zemljama i na koji način biste dalje razvijali nacionalnu ekonomiju, na koji način biste uopšte mogli da privlačite neke nove investicije - rekla je Mesarović.

Mesarović je istakla da je ponosna na činjenicu da je Srbija jedna od tri evropske zemlje, pored Islanda i Švajcarske, koja ima zaključen sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom.

- Ponosni smo na politiku Aleksandra Vučića, politiku mira i stabilnosti, koja podrazumeva jedan kontinuirani rast i plata i penzija, koja podrazumeva i modernizaciju naše zemlje i izgradnju infrastrukture, koja obezbeđuje pre svega mir i stabilnost, sve ono što vi do 2012. niste mogli da obezbedite ovoj zemlji kada ste se odrekli i Kosova i Metohije - navela je Mesarović i dodala da ponosno ne da Kosovo i Metohiju i da će nastaviti da sprovode politiku kontinuiteta na putu evropskih integracija, predlažući ovakve zakone.

- Mi smo zemlja koja je danas uvažena, koja ima veliki ugled u svetu, sarađujemo sa svima, a na kraju dana smo mi samostalno slobodarska zemlja koja donosi samostalno odluke i ne mora da ide na kanabe na koje idete vi da bi se konsultovali i napisali to što ste ovde pred svima nama pročitali - zaključila je Mesarović.

