"Papa može da kaže šta želi i želim da kaže šta želi, ali mogu i da se ne složim", rekao je Tramp novinarima ispred Bele kuće, prenosi Rojters.

Kako je istakao, papa Lav XIV mora da razume da je ovo realni svet.

Papa Lav XIV je ranije u četvrtak, tokom posete Kamerunu, oštro kritikovao lidere koji troše milijarde na ratove i istakao da svet "razara šačica tirana".

Prvi papa iz SAD, takođe, je osudio lidere koji koriste religijski jezik kako bi opravdali ratove i pozvao je na "odlučnu promenu kursa" tokom sastanka u najvećem gradu Kameruna Duali.

Tramp je prethodno kritikovao papine stavove o ratu, ocenivši na društvenim mrežama da je prvi papa rođen u Americi "slab po pitanju kriminala" i "loš za spoljnu politiku".

Papa Lav XIV, međutim, ostao je pri svom antiratnom stavu, poručivši da "nema strah od administracije Donalda Trampa", kao i da je "Božje srce rastrzano ratovima, nasiljem, nepravdom i lažima".