Stanovnici jednog naselja u Velikoj Britaniji našli su se na meti oštrih kritika nakon što je utvrđeno da su kanalizacioni sistemi ozbiljno oštećeni zbog nepropisnog odlaganja otpada – pre svega korišćenih kondoma, ali i vlažnih maramica i masnoća.

Prema navodima vodovodne kompanije, građani u Svindonu masovno su bacali korišćena sredstva za kontracepciju u WC šolje, što je dovelo do ozbiljnih problema u odvodnom sistemu. U naselju Tadpole Garden Village u oblasti Viltšir, velika količina ovakvog otpada potpuno je zagušila kanalizaciju i izazvala kvarove na pumpnim stanicama.

Pored kondoma, dodatni problem napravile su vlažne maramice i naslage masti koje su se taložile u cevima. Fotografije sa terena prikazuju jezive prizore – zgusnute mase masnoće pomešane sa otpadom obmotane oko delova kanalizacionog sistema.

Zbog ozbiljnosti situacije, kompanija Thames Water bila je prinuđena da uputi zvanično upozorenje stanovnicima, naglašavajući da bacanje ovakvih predmeta u toalet izaziva velike tehničke probleme.

U dopisu je navedeno da je došlo do kvara pumpne stanice zbog nagomilavanja neadekvatnog otpada u mreži. Posebno je istaknuto da kondomi nikada ne bi smeli da se odlažu putem kanalizacije, jer izazivaju blokade i mehaničke kvarove.

Dodatni problem predstavljao je i kvar telemetrijskog sistema, koji omogućava daljinski nadzor opreme. Njegovim otkazivanjem, kvarovi mogu duže ostati neprimećeni, što povećava rizik od većih oštećenja i prekida u snabdevanju.

Na pojedinim fotografijama vidi se i kako kondomi vise sa začepljene opreme unutar sistema, što dodatno ilustruje razmere problema.

U upozorenju se navodi da je situacija bila „neprijatna, remetilačka i potencijalno opasna“.

Na problem je reagovao i lokalni odbornik Vinaj Manro, koji je apelovao na građane da pravilno odlažu otpad.

On je potvrdio da su kvarovi pumpnih stanica direktna posledica bacanja kondoma, maramica i masnoća u kanalizaciju, naglašavajući da se ti materijali ne razgrađuju i ozbiljno oštećuju infrastrukturu.

U jednom od incidenata, u blizini Tadpole Lane, između kružnog toka Oakhurst Way i mosta železnice Svindon i Kriklajd, došlo je do potpune blokade zbog koje je pumpna stanica prestala da radi.

Zbog toga su morale da budu angažovane cisterne kako bi se obezbedilo normalno snabdevanje vodom za domaćinstva u tom delu naselja.