Ako se tokom vožnje na instrument-tabli upali jedno ključno upozorenje, vozači bi trebalo da se zaustave što je pre moguće i na bezbedan način. U suprotnom rizikuju ozbiljna oštećenja motora i izuzetno skupe popravke, upozorava britanski Express.

Tokom duže vožnje motor se prirodno zagreva zbog energije koju proizvodi. Da bi se sprečila šteta izazvana previsokom temperaturom, automobili imaju rashladni sistem koji održava motor u optimalnim temperaturnim granicama i omogućava normalan rad svih njegovih delova.

Međutim, kvar na bilo kom delu rashladnog sistema može dovesti do pregrevanja motora. U takvim situacijama automobil će vozača upozoriti lampicom na instrument-tabli – najčešće u obliku crvenog termometra sa talasima ispod njega. Kod pojedinih modela pojavljuje se i poruka na ekranu, praćena zvučnim signalom.

Auto mora odmah da se zaustavi

Stručnjaci naglašavaju da se vozilo u tom trenutku mora odmah zaustaviti, čim to saobraćajni uslovi dozvole. Čak i kratka vožnja sa pregrejanim motorom može izazvati teška oštećenja njegovih delova.

Jedna od čestih posledica vožnje sa previsokom temperaturom je oštećenje dihtunga glave motora. U težim slučajevima može doći i do potpunog otkazivanja motora, a zamena ili popravka – u zavisnosti od modela i kvara – može koštati i nekoliko hiljada evra.

Nakon bezbednog zaustavljanja vozila, preporučuje se da uključite sva četiri pokazivača pravca, izađete iz automobila i, ako je moguće, otvorite haubu kako bi se motor hladio najmanje 30 minuta. Iz britanskog auto-kluba RAC posebno upozoravaju da se nikako ne skida čep hladnjaka dok je motor vruć. Rashladna tečnost može biti ekstremno vrela, a pritisak u sistemu može izazvati njeno naglo izbijanje i ozbiljne opekotine.

Proverite da li ima dovoljno rashladne tečnosti

Rashladni sistem automobila sastoji se od više delova i svaki od njih može da otkaže. Ipak, jedan od najčešćih uzroka pregrevanja motora jeste nedostatak rashladne tečnosti.

Vozačima se savetuje da provere posudu sa rashladnom tečnošću, koja se najčešće nalazi u blizini hladnjaka. Na većini posuda postoji oznaka minimalnog nivoa, što olakšava proveru da li je tečnosti dovoljno.

Ako se, čak i nakon dolivanja rashladne tečnosti, motor i dalje pregreva, preporuka je da se vozilo odmah odveze kod kvalifikovanog mehaničara, koji će utvrditi tačan uzrok problema i otkloniti kvar.