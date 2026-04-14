"Potpuno se slažem s vama da se osnove međunarodnih odnosa danas podvrgavaju ozbiljnim testovima", rekao je Lavrov kineskom kolegi i podsetio na situaciju u Južnoj Americi i na Bliskom istoku.

Zatim se osvrnuo na ukrajinski sukob.

"Ukrajinsku krizu je Zapad veštački pokušavao da stvori kako bi, kako on govori, naneo 'strateški poraz' Ruskoj Federaciji. Sada je pre svega koriste Evropljani kako bi počeli da kuju planove o stvaranju novog agresivnog bloka na zapadu azijskog kontinenta i uvuku u njega ukrajinski režim", istakao je Lavrov.

Prema njegovim rečima, očigledan cilj je da usmere tu novu formaciju protiv Rusije.

Kada je reč o istočnom delu Evroazije, "izuzetno opasne igre ne prestaju", ocenio je ruski ministar.

"Ceo naš ogromni kontinent zahteva neprekidnu pažnju i danas ćemo, uveren sam u to, moći sadržajno da razgovaramo o našim praktičnim koracima u okviru inicijative koju je istakao predsednik KNR o globalnoj bezbednosti i drugim temama, kao i u okviru inicijative predsednika Putina o formiranju evroazijske kontinentalne bezbednosti", naveo je Lavrov.

Susret sa kineskim kolegom je zato blagovremen, naglasio je ruski ministar.

"Situacija je pod pritiskom i na Korejskom poluostrvu i na prostoru koji je dugi niz godina bio prostor saradnje i dobrosusedstva, prostor ASEAN-a. Pokušavaju da ga rasture, stvarajući konstrukcije male geometrije blokovskog karaktera, kako bi obuzdavali i KNR i Rusku Federaciju, koja se takođe graniči sa tim izuzetno važnim regionom", dodao je Lavrov.

Kako je naglasio, sa Vang Jijem se ove godine prvi put sastaje, a četiri puta su već razgovarali telefonom. Prema rečima Lavrova, nema sumnje da će ove godine imati mogućnost da razgovaraju još nekoliko puta.

Vang Ji je naglasio da rusko-kineska saradnja jača. Prema njegovim rečima, dve države "u potpunosti koordinišu svoje stavove" i podržavaju jedna drugu u međunarodnim odnosima.

Moskva i Peking moraju "da iskoriste ovu istorijsku priliku" i podignu svoju stratešku saradnju na novi nivo, ocenio je kineski ministar.

Ranije je najavljeno da će šefovi diplomatija dve zemlje razgovarati o širokom spektru pitanja bilateralne saradnje, perspektivama kontakata na različitim nivoima, kao i o saradnji na međunarodnoj sceni, sa naglaskom na zajednički rad u okviru Ujedinjenih nacija, BRIKS-a, Šangajske organizacija za saradnju, G20, APEK-a i drugih multilateralnih mehanizmima i forumima.

Zvanična poseta šefa ruske diplomatije Narodnoj Republici Kini traje od 14. do 15. aprila.