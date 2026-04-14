Kineski stručnjaci osporavaju zvanične tvrdnje Pentagona o obaranju američkog lovca F-15E, tvrdeći da su njihova objašnjenja zapravo pokušaj prikrivanja stvarnih propusta i kontrole političke štete.

Uprkos trenutnom diplomatskom zatišju i intenzivnim pregovorima između Vašingtona i Teherana, kontroverze oko obaranja američkog lovca-bombardera F-15E iznad Irana početkom aprila ne jenjavaju.

Dok SAD insistiraju na primarnoj verziji događaja o obaranju lovca-bombardera F-15E, sve je više naznaka koje ukazuju na ozbiljne nedostatke u zvaničnim saopštenjima, što je posebno došlo do izražaja u analizama kineskih eksperata.

Kineski stručnjaci osporavaju verziju Pentagona

Analitičari kineskog izdanja "Sohu" detaljno prate ovaj slučaj, ističući brojne nelogičnosti u američkom narativu.

Fokus kritike je na tvrdnji Pentagona da je avion oboren prenosnim sistemom protivvazdušne odbrane (MANPADS) ili da je u pitanju ljudska greška.

Prema kineskim izvorima, ovi argumenti služe pre svega za kontrolu političke štete. Glavni razlozi za sumnju su:

Dostupni podaci sugerišu da se F-15E u trenutku pogotka nalazio na visini koja značajno prevazilazi domet bilo kog prenosnog sistema.

F-15E poseduje napredne sisteme elektronskog ratovanja koji bi, u teoriji, lako neutralisali pretnju starije generacije ili manje sofisticirane projektile.

Uloga sistema S-300 u iranskom vazdušnom prostoru

Ključna teza koju zastupaju kineski vojni stručnjaci jeste da je letelicu najverovatnije presreo ruski sistem S-300, koji se nalazi u naoružanju iranske vojske.

Ističe se da S-300 poseduje parametre koji mu omogućavaju efikasno uništavanje ciljeva četvrte generacije, ostavljajući posadi minimalan prostor za manevrisanje ili izbegavanje udara.

Ukoliko se ove procene ispostave kao tačne, incident prevazilazi okvire lokalnog gubitka i postaje strateški problem.

To bi značilo da je američka komanda ozbiljno potcenila realne kapacitete iranske PVO, što je moglo rezultirati većim gubicima tokom nedavne eskalacije.

Diplomatija u senci nepoverenja

Dok traju konsultacije u Pakistanu i traje dogovoreni dvonedeljni prekid vatre, paralelno se odvija informacioni rat za interpretaciju događaja.

Kineski mediji ocenjuju da SAD svesno modifikuju uzroke gubitaka kako bi očuvale međunarodni ugled i moral unutar sopstvenih trupa.

Ako je sistem S-300 zaista potvrdio svoju efikasnost protiv modernog američkog lovca, to zahteva korenitu reviziju procene odnosa snaga i budućih vojnih operacija u regionu.

Pitanje obaranja F-15E stoga ostaje otvoreno, a istina o ovom događaju mogla bi značajno uticati na buduće odbrambene strategije obe strane.