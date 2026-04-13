Meri Tramp, nećakinja Donalda Trampa, psihološkinja i autorka bestselera "Previše i nikad dovoljno", oštro je kritikovala nedavnu izjavu Melanije Tramp o njenim navodnim vezama sa Džefrijem Epstajnom i Gislejn Maksvel, nazvavši je podlom i bizarnom“.

U intervjuu koji je dala za Dejli bist, Meri Tramp je rekla da je Melanijina izjava zapravo pokušaj kontrole štete jer protivreči brojnim dokumentovanim dokazima.

Melanija Tramp u svojoj izjavi zatražila je da prestanu "laži“ o njenoj vezi sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom. Pozvala je Kongres da omogući otvoreno svedočenje Epstajnovih žrtava i kategorički negirala bilo kakvu vezu sa Epstajnom i njegovom saradnicom Gislejn Maksvel. Priznala je da je viđena sa Epstajnom na fotografijama, ali je naglasila da je samo povremeno prisustvovala njihovim zabavama jer se društveni krugovi preklapaju. Poručila je da nije bila žrtva i da nema nikakav odnos sa njima.

Međutim, ova izjava brzo je izazvala kontroverze jer postoje dokumentarni dokazi koji joj protivreče, između ostalog i imejl razmenjen sa Gislejn Maksvel koji završava potpisom "Love, Melania". Meri Tramp smatra da je izjava njene tetke izuzetno problematična iz više razloga.

"Ona tvrdi da nema nikakve veze sa Gislejn Maksvel i Džefrijem Epstajnom… a postoji toliko dokumentovanih dokaza koji govore suprotno“, rekla je Meri, piše Dejli bist.

Dodala je da je posebno "podlo“ to što Melanija naglašava da nije žrtva. Prema Meri Tramp, time se zapravo otvara mogućnost da je dobrovoljno ulazila u odnose sa "dvoje ljudi za koje znamo da su među najgorima na planeti". Meri Tramp posebno ističe bizarnost trenutka u kojem je izjava objavljena.

"Koliko god ova izjava bila bizarna iz više razloga, najvažnije je to što je ponovo usmerila pažnju na temu koju Donald Tramp očajnički pokušava da skloni iz fokusa“, rekla je.

Prema njenim rečima, Donald Tramp od početka drugog mandata opisuje celu priču oko Epstajna kao "demokratsku obmanu" i želi da se o njoj više ne govori. Melanija je, suprotno tome, sama ponovo otvorila tu temu.

"Čudno je što prva dama Sjedinjenih Država mora da izađe i kaže da nema veze sa pedofilom, to obično nije nešto što očekujete da će prva dama morati da izjavi“, komentarisala je Meri.

Meri Tramp veruje da se Melanija pokušava zaštititi od nečega što bi moglo da izađe u javnost.

"Čini se neverovatnim da za ovakvu izjavu nije morala da dobije dozvolu… osim, naravno, ako nije reč o distrakciji od Irana“, našalila se Meri, aludirajući na šalu koja trenutno kruži među posmatračima.

Bela kuća navodno nije bila pripremljena za Melanijinu izjavu, što dodatno naglašava koliko je bila neočekivana i neusklađena sa Trampovom strategijom.