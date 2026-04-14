Nakon što je diplomatski tim predvođen američkim potpredsednikom Džej Di Vensom proteklog vikenda pokušao, ali nije uspeo, da postigne pregovarački sporazum o okončanju rata sa Iranom, predsednik SAD Donald Tramp morao je da odluči o svom sledećem potezu.

Ta odluka stigla je u nedelju ujutru, kroz niz objava na platformi Truth Social, navodi BBC u analizi koju prensimo:

Sjedinjene Američke Države će uvesti pomorsku blokadu Irana, napisao je.

"Niko ko plaća ilegalnu taksu neće imati bezbedan prolaz na otvorenom moru".

Takođe je naveo da će SAD nastaviti sa uklanjanjem mina iz Ormuskog moreuza kako bi obezbedile siguran prolaz za saveznički pomorski saobraćaj. Američka vojska je, dodao je, "u potpunoj pripravnosti" i spremna da u "odgovarajućem trenutku" nastavi napade na Iran.

Dalje je naveo da, iako je postignut napredak tokom 20-časovnih pregovora u Islamabadu, Iran neće ispuniti zahtev SAD da odustane od svojih nuklearnih ambicija.

Taj stav je donekle osporio jedan američki zvaničnik upoznat sa pregovorima koje je vodio Vens, koji je izneo mnogo duži spisak neslaganja, uključujući kontrolu Irana nad Ormuskim moreuzom i njegovu podršku regionalnim saveznicima, poput pobunjenika Huta u Jemenu i Hezbolaha u Libanu.

Iako Trampove najnovije objave nemaju apokaliptični ton kao prošlonedeljna pretnja uništenjem iranske civilizacije, one otvaraju niz novih izazova i rizika za američku stranu.

Da li će aktivnosti uklanjanja mina izložiti američke mornaričke brodove većem riziku od iranskih napada? Kako će SAD utvrditi ko je platio taksu Iranu? Da li će SAD upotrebiti silu protiv brodova pod stranom zastavom koji ignorišu blokadu? Kako će reagovati zemlje koje zavise od iranske nafte, poput Kine? Da li će ovaj potez, čiji je cilj da se prekine glavni izvor prihoda Irana, dodatno podići cenu nafte?

Jasnih odgovora na sva ova pitanja nema.

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) objavila je da će pomorska blokada zaustaviti sve brodove koji putuju ka ili iz iranskih luka što predstavlja drugačiji skup uslova u odnosu na ranije Trampove predloge.

"Ne razumem kako će blokada moreuza na bilo koji način naterati Irance da ga otvore", rekao je senator Mark Vorner iz Virdžinije, vodeći demokrata u Odboru za obaveštajne poslove Senata.

U emisiji "Face the Nation" na CBS, republikanski kongresmen Majk Tarner iz Ohaja, koji je do prošle godine predsedavao Odborom za obaveštajne poslove Predstavničkog doma, rekao je da je blokada sredstvo da se iznudi rešenje situacije u Ormuskom moreuzu.

"Predsednik, rekavši da im nećemo dozvoliti da odlučuju ko će proći, svakako poziva sve naše saveznike i sve za pregovarački sto. Ovo mora da se reši“, rekao je on.

Prošle nedelje, pre nego što su Iran i SAD pristali na dvonedeljni prekid vatre i pregovore licem u lice, Tramp se našao u teškoj situaciji.

Mogao bi da nastavi da pojačava američke napade na Iran, što bi moglo da nanese dugoročnu štetu civilnoj infrastrukturi zemlje, pogorša humanitarnu krizu i dodatno destabilizuje globalnu ekonomiju.

Ili bi mogao da odustane od rata koji je uvek bio nepopularan među američkom javnošću i počinje da frustrira čak i neke od Trampovih pristalica, koji su verovali njegovim obećanjima da će izbeći produžene spoljne sukobe i bliskoistočne zapetljaje.

Nova anketa CBS sugeriše da većina Amerikanaca (59 odsto) smatra da rat ide donekle ili veoma loše za SAD.

Mnogi veruju da ključni ciljevi SAD, poput održavanja otvorenog Ormuskog moreuza, obezbeđivanja veće slobode za iranski narod i trajnog okončanja iranskog nuklearnog programa, ostaju neispunjeni. Ogromna dvostranačka većina smatra da je važno da SAD ostvare ove ciljeve.

Prošlo je skoro nedelju dana i uprkos američkim tvrdnjama o pobedi, teškoće sa kojima se predsednik suočava se nisu promenile.

Tramp je za FoX News izjavio da će Iran na kraju dati SAD "sve" što žele. Dodao je da, iako cene nafte mogu biti iste ili više u narednim mesecima, veruje da će američka ekonomija izdržati.

To je, blago rečeno, kockanje.

A sa predstojećim srednjoročnim izborima u novembru, predsednikova Republikanska stranka bi mogla skupo da plati na biralištima ako pogreši.

Dok je Trampov potpredsednik pregovarao sa Irancima u Pakistanu, Tramp je otputovao u Majami, gde je gledao kako se borci nagrađeni tuku u UFC mečevima u kavezu. To je, prema rečima prisutnih članova pres-službe, bio bizaran spektakl.

Predsednik Sjedinjenih Država posmatrao je nasilne borbe u krvavom ringu, ćaskao je sa poznatim ličnostima i, ponekad, vodio intenzivne diskusije sa svojim državnim sekretarom Markom Rubiom i drugim savetnicima, pred očima hiljada prisutnih.

Mečevi u kavezu za ultimativne borbe, uprkos svojoj žestini, imaju postavljena pravila i vremenska ograničenja i završavaju se jasnim pobednikom i gubitnikom.

To je vrsta jasnoće koju rat u Iranu možda nikada neće pružiti, jer se proteže u drugi mesec, a trenutno dvonedeljno primirje izgleda na ivici kolapsa.

Sukob je postao test volja sposobnosti Irana da izdrži kontinuirane napade SAD i Izraela naspram Trampove tolerancije za ekonomski i politički bol koji je rat proizveo.

Na kraju, svi učesnici u ovoj borbi mogli bi biti značajno oslabljeni.