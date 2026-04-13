Španski premijer Pedro Sančez podržao je danas pozive za mir koje upućuje papa Lav XIV, navodeći da će mu "biti čast" da ga ugosti u Španiji.

"Ko seje vetrove, žanje oluje". Dok u svetu seju ratove, Lav XIV seje mir, hrabrošću i odvažnošću. Biće mi čast da ga primim u Španiji za nekoliko nedelja", rekao je Sančez u objavi na platformi X.

Papa Lav XIV izjavio je ranije danas da će nastaviti da se javno izjašnjava protiv rata, uprkos kritikama koje mu je uputio američki predsednik Donald Tramp.

On je novinarima u avionu na putu za Alžir, gde počinje desetodnevnu turneju po četiri afričke zemlje, rekao da ne želi da ulazi u polemiku sa Trampom, ali je naglasio da će nastaviti da promoviše mir i dijalog, i da "glasno govori protiv rata".

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social u nedelju uveče nazvao papu "užasnim" za spoljnu politiku i ocenio da je "slab po pitanju kriminala".