SAMO OVI BRODOVI MOGU DA PROĐU KROZ ORMUZ: Iran izdao saopštenje, postoji i uslov!

Portparol iranske vojske, potpukovnik Ebrahim Zolfakari izjavio je juče da ako iranske luke budu meta napada, nijedna luka u Persijskom ili Omanskom zalivu neće ostati bezbedna.

On je naglasio da će se zaštita pomorske bezbednosti u iranskim vodama nastaviti, prenosi iranska televizija Pres.

"Brodovi povezani sa neprijateljem nemaju i neće imati pravo da prolaze kroz Ormuski moreuz. Drugim brodovima će biti dozvoljeno da prođu kroz moreuz u skladu sa propisima Oružanih snaga Islamske Republike Iran", kazao je Zolfakari.