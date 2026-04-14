Svet, Ruske vesti, Planeta, Region
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Svet

SAMO OVI BRODOVI MOGU DA PROĐU KROZ ORMUZ: Iran izdao saopštenje, postoji i uslov!

Zaštita pomorske bezbednosti u iranskim vodama će se nastaviti

Autor:  Amina Jusović
14.04.2026.06:10
0
ap
Portparol iranske vojske, potpukovnik Ebrahim Zolfakari izjavio je juče da ako iranske luke budu meta napada, nijedna luka u Persijskom ili Omanskom zalivu neće ostati bezbedna.

On je naglasio da će se zaštita pomorske bezbednosti u iranskim vodama nastaviti, prenosi iranska televizija Pres. 

"Brodovi povezani sa neprijateljem nemaju i neće imati pravo da prolaze kroz Ormuski moreuz. Drugim brodovima će biti dozvoljeno da prođu kroz moreuz u skladu sa propisima Oružanih snaga Islamske Republike Iran", kazao je Zolfakari.

Dodao je da će Iran, s obzirom na stalne pretnje, implementirati stalni mehanizam za kontrolu Ormuskog moreuza, čak i nakon rešavanja trenutne krize. Zolfakari je rekao da su ograničenja koja su Sjedinjene Američke Države uvele na pomorski tranzit u međunarodnim vodama nezakonita i ravna pirateriji.

Iran je uveo ograničenja na prolaz kroz Ormuski moreuz od početka američko-izraelskog rata 28. februara a iranski parlament je unapredio nacrt zakona kojim bi se uvele tranzitne takse u nacionalnoj valuti i eksplicitno zabranio ulazak američkih i izraelskih brodova. 

U odgovor na iransku blokadu Ormuskog moreuza, američki predsednik Donald Tramp naredio je mornarici SAD da blokira Ormuski moreuz za sve brodove koji idu ka iranskim lukama, ili isplovljavaju iz njih, koja je stupila na snagu danas u 16.00 sati, po istočnoevropskom vremenu. U ratu SAD i Izraela protiv Irana na snazi je dvonedeljno primirje, koje je počelo 8. aprila.

 
Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

ormuski moreuz

Povezane vesti

Komentari (0)

Svet

Najnovije

Svet

Najčitanije

2min

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 100,31 100,61 100,92
CAD CAD 72,44 72,66 72,88
AUD AUD 70,62 70,84 71,05
GBP GBP 134,39 134,79 135,2
CHF CHF 126,73 127,11 127,5

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati