OVAN

Posao: Još uvek osećate veću nervozu nego inače. Ovo naročito važi za one, koji su rođeni u poslednjoj dekadi vašeg znaka.

Ljubav: Možete da upoznate izuzetno dragu osobu preko polja posla, potrebno je samo da se otvorenije postavite što dovoljno opušteno u komunikaciji ovaj put.

Zdravlje: Preporučuje vam se malo jača meditacija.

BIK

Posao: Ukoliko budete imali sasvim nove ideje možete da se otvorenije postavite i kažete svoje mišljenje bez ustručavanja jer se može desiti mnogo jača saradnja u narednom period sa jednim Rakom.

Ljubav: Osećate se dosta zaljubljeno i ne možete da se otrgnete utisku da se nešto posebno dešava trenutno na polju emocja pa to želite i da podelite sa osobom na koju češće mislite.

Zdravlje: Pazite se prehlade.

BLIZANCI

Posao: Ukoliko ste od onih koji se bave privatnim poslom, nije loša ideja da koncentrišete svoju energiju, upravo na ovom segment.

Ljubav: Polje ljubavi se pokazuje sa dozom zadrške i naravno možete biti otvoreni za tajnu ljubavnu vezu jer vam se dopada jedna Devica.

Zdravlje: Niste loše raspoloženi.

RAK

Posao: Polje novca je pod mrakom trenutno jer smatrate da zaslužujete bolje rešenje od trenutne situacije u kojoj se nalazite. Morate da budete dovoljno fleksibilni.

Ljubav: Imate motiv da izlazite i da se zabavljate. Pokazujete malo veće interesovanje za osobe, koje vam se dpadaju pa ćete biti spremniji na nove izazove.

Zdravlje: Problem sa kostima.

LAV

Posao: Očekivani finansijski priliv sa više strana vam popravlja stanje u novčaniku. Dosta ste zadovoljni svojim rezultatima.

Ljubav: Partner pokazuje interesovanje, ali sa određenom zadrškom. Morate da budete dovoljno uporni sa osobom koja vam se dopada.

Zdravlje: Pokušajte da se relaksirate povremeno.

DEVICA

Posao:Isuviše vremena provodite samo za sebe. Pokušavate da dovedete u red mnogo više detalja nego obično. Pazite se iscrpljenosti.

Ljubav: Poslušaćete savet jednog Raka kada je u pitanju osoba na koju često mislite. Imate utisak da je sve savršeno, mada stvari mogu drugačije da izgledaju.

Zdravlje: Uzmite dozu svojih vitamina.

VAGA

Posao: Predstavnici vašeg znaka imaju pravo iznenađenje jer se sprema veliki novčani priliv koji je trebao odavno dastigne.

Ljubav: Isuviše ste u dobrom raspoloženju da ne mislite na problem od ranije. Partner se slaže sa vama kada su zajedničke odluke u pitanju.

Zdravlje: Oprez hroničnim bolesnicima.

ŠKORPIJA

Posao: Ovaj put nećete čekati da se nešto konkretno desi već ćete sami birati jako dobre poslovne mogućnosti koje vam znače u poslovnom portfoliju.

Ljubav:Isuviše vas interesuje finansijska strana pa se nećete nešto posebno zadržavati na polju ljubavi osim ukoliko se ne radi o tajnoj ljubavnoj vezi.

Zdravlje: Skloni ste zadržavanju tečnosti u organizmu.

STRELAC

Posao: Isuviše ste zahtevni za ono što vam se dopada kroz poslovnu mogućnost u privatnom sektoru. Budite dovoljno uporni u svojim namerama.

Ljubav: Možete biti zaljubljeni u jednog Jarca ili jednog Bika. Bilo bi dobro da povremeno budete u statusu kvo kada je vaš izbor u pitanju kako bi doneli ispravnu odluku.

Zdravlje: Osećate se dobro.

JARAC

Posao: Kada su u pitanju novčani dobici ne pomišljajte na trošenje bar neko vreme. Sačekajte malo bolju priliku za investiranje.

Ljubav: Ukoliko budete putovali ne ustručavajte se da što pre to i realizujete, jer vas emotivni susret neće ostaviti ravnodušnom osobom.

Zdravlje: Pojačajte unos kalcijuma kroz ishranu.

VODOLIJA

Posao: Imate utisak das u vam klijenti pomalo loše raspoloženi što se trošenja tiče. Bićete neprijatno iznenađeni ovaj put.

Ljubav: Još uvek je kod vas sve na nivou priče koja ne daje nešto konkretno koliko se uporno stvari odvijaju na pasivniji način.

Zdravlje:Volite da posvetite vreme svom zdravlju.

RIBE

Posao: Dobitak je kod vas dosta neminovan i morate da budete otvoreniji prema novim poslovnim mogućnostima.

Ljubav: Možete se zaljubiti u jednu Devicu preko polja posla jer ste dovoljno dugo u mislima sa tom osobom da ne možete da se otrgnete većem utisku.

Zdravlje: Hipohondrija.