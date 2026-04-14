OVAN
Posao: Još uvek osećate veću nervozu nego inače. Ovo naročito važi za one, koji su rođeni u poslednjoj dekadi vašeg znaka.
Ljubav: Možete da upoznate izuzetno dragu osobu preko polja posla, potrebno je samo da se otvorenije postavite što dovoljno opušteno u komunikaciji ovaj put.
Zdravlje: Preporučuje vam se malo jača meditacija.
BIK
Posao: Ukoliko budete imali sasvim nove ideje možete da se otvorenije postavite i kažete svoje mišljenje bez ustručavanja jer se može desiti mnogo jača saradnja u narednom period sa jednim Rakom.
Ljubav: Osećate se dosta zaljubljeno i ne možete da se otrgnete utisku da se nešto posebno dešava trenutno na polju emocja pa to želite i da podelite sa osobom na koju češće mislite.
Zdravlje: Pazite se prehlade.
BLIZANCI
Posao: Ukoliko ste od onih koji se bave privatnim poslom, nije loša ideja da koncentrišete svoju energiju, upravo na ovom segment.
Ljubav: Polje ljubavi se pokazuje sa dozom zadrške i naravno možete biti otvoreni za tajnu ljubavnu vezu jer vam se dopada jedna Devica.
Zdravlje: Niste loše raspoloženi.
RAK
Posao: Polje novca je pod mrakom trenutno jer smatrate da zaslužujete bolje rešenje od trenutne situacije u kojoj se nalazite. Morate da budete dovoljno fleksibilni.
Ljubav: Imate motiv da izlazite i da se zabavljate. Pokazujete malo veće interesovanje za osobe, koje vam se dpadaju pa ćete biti spremniji na nove izazove.
Zdravlje: Problem sa kostima.
LAV
Posao: Očekivani finansijski priliv sa više strana vam popravlja stanje u novčaniku. Dosta ste zadovoljni svojim rezultatima.
Ljubav: Partner pokazuje interesovanje, ali sa određenom zadrškom. Morate da budete dovoljno uporni sa osobom koja vam se dopada.
Zdravlje: Pokušajte da se relaksirate povremeno.
DEVICA
Posao:Isuviše vremena provodite samo za sebe. Pokušavate da dovedete u red mnogo više detalja nego obično. Pazite se iscrpljenosti.
Ljubav: Poslušaćete savet jednog Raka kada je u pitanju osoba na koju često mislite. Imate utisak da je sve savršeno, mada stvari mogu drugačije da izgledaju.
Zdravlje: Uzmite dozu svojih vitamina.
VAGA
Posao: Predstavnici vašeg znaka imaju pravo iznenađenje jer se sprema veliki novčani priliv koji je trebao odavno dastigne.
Ljubav: Isuviše ste u dobrom raspoloženju da ne mislite na problem od ranije. Partner se slaže sa vama kada su zajedničke odluke u pitanju.
Zdravlje: Oprez hroničnim bolesnicima.
ŠKORPIJA
Posao: Ovaj put nećete čekati da se nešto konkretno desi već ćete sami birati jako dobre poslovne mogućnosti koje vam znače u poslovnom portfoliju.
Ljubav:Isuviše vas interesuje finansijska strana pa se nećete nešto posebno zadržavati na polju ljubavi osim ukoliko se ne radi o tajnoj ljubavnoj vezi.
Zdravlje: Skloni ste zadržavanju tečnosti u organizmu.
STRELAC
Posao: Isuviše ste zahtevni za ono što vam se dopada kroz poslovnu mogućnost u privatnom sektoru. Budite dovoljno uporni u svojim namerama.
Ljubav: Možete biti zaljubljeni u jednog Jarca ili jednog Bika. Bilo bi dobro da povremeno budete u statusu kvo kada je vaš izbor u pitanju kako bi doneli ispravnu odluku.
Zdravlje: Osećate se dobro.
JARAC
Posao: Kada su u pitanju novčani dobici ne pomišljajte na trošenje bar neko vreme. Sačekajte malo bolju priliku za investiranje.
Ljubav: Ukoliko budete putovali ne ustručavajte se da što pre to i realizujete, jer vas emotivni susret neće ostaviti ravnodušnom osobom.
Zdravlje: Pojačajte unos kalcijuma kroz ishranu.
VODOLIJA
Posao: Imate utisak das u vam klijenti pomalo loše raspoloženi što se trošenja tiče. Bićete neprijatno iznenađeni ovaj put.
Ljubav: Još uvek je kod vas sve na nivou priče koja ne daje nešto konkretno koliko se uporno stvari odvijaju na pasivniji način.
Zdravlje:Volite da posvetite vreme svom zdravlju.
RIBE
Posao: Dobitak je kod vas dosta neminovan i morate da budete otvoreniji prema novim poslovnim mogućnostima.
Ljubav: Možete se zaljubiti u jednu Devicu preko polja posla jer ste dovoljno dugo u mislima sa tom osobom da ne možete da se otrgnete većem utisku.
Zdravlje: Hipohondrija.
