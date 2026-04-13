Svakodnevno stižu napadi iz regiona. Takođe, svesni smo da su Hrvati opsednuti našom zemljom, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić im je sve veći trn u oku.

Naime, u toku su novi napadi na Aleksandra Vučića iz Hrvatske jer ne prašta zločinačku akciju "Oluja" i ne priznaje tzv. Kosovo, a iza svega se krije to što ne mogu da prežale da naša zemlja ulaže u naoružavanje, dok oni cupkaju na mestu.

Ovoga puta, na Srbiju i Vučića udario je i Ante Kotromanović, bivši ministar odbrane Hrvatske.

- Ja mislim da u principu ni lideri, ni vođstvo Srbije ne znaju na šta će potrošiti takva silna sredstva. Oni stalno govore da su oni neutralna zemlja i da više nikad neće desiti "Oluja", ko da neko planira sutra napasti Srbiju. Takođe, sa druge strane ima problem što neće priznati Kosovo, čak i razumem te njihove emocije prema tome, ali mora da shvati da je na stotinak i više zemalja priznali Kosovo kao državu - izjavio je ovaj mrzitelj Srba.