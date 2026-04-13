Najvažnije:

Predsednik Donald Tramp izjavio je da se privremeno dvonedeljno prekid vatre između SAD i Irana „dobro drži“ nakon neuspešnih pregovora u Pakistanu tokom vikenda.

Američka vojska je saopštila da će sprovesti blokadu na sav saobraćaj koji ulazi i izlazi iz iranskih luka u Ormuskom moreuzu od ponedeljka u 10 časova po istočnom vremenu, u skladu sa Trampovim zahtevom nakon što su pregovori propali. Teheran se zakleo da će uzvratiti protiv svih vojnih brodova u moreuzu.

Cena nafte je ponovo premašila 100 dolara po barelu, a azijska tržišta su pala, jer su zastojni pregovori i predstojeća blokada pretili da dodatno poremete globalnu ekonomiju.

Razgovori između izraelskih i libanskih diplomata trebalo bi da se održe ove nedelje. Izraelski napadi usmereni na Hezbolah, koji podržava Iran, nastavljeni su, što je rezultiralo smrtnim slučajevima i povredama.

UŽIVO

Zapovednik iranske mornarice: "Američke pretnje su smešne"

Zapovednik iranske mornarice Šahram Irani, komentarišući pretnju Donalda Trampa o blokadi brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka, objavio je saopšteje putem državnih medija u kojem navodi da mornarica "prati i nadzire sve poteze agresivne američke vojske u regiji".

"Pretnje predsednika SAD-a nakon ponižavajućeg poraza njegove vojske u trećem nametnutom ratu, uključujući pomorsku blokadu Irana, vrlo su smešne i apsurdne", dodao je.

Hezbolah izveo napade dronovima na sever Izraela



Libanska šiitska grupa Hezbolah saopštila je da je izvela niz napada dronovima i raketama na izraelske vojne položaje i lokacije na severu Izraela.

Hezbolah je saopštio da je gađao izraelske artiljerijske položaje severno od naselja Goren, rojevima dronova za napad.

U saopštenju se navodi da je izveden napad dronom na vojnu infrastrukturu u naselju Dafna, nakon čega je usledio još jedan napad na izraelsku kasarnu Avivim.

Hezbolah je naveo da su napadi na izraelske položaje bili odgovor na izraelsko kršenje prekida vatre i napade na južni Liban.

Saobraćaj kroz Ormuski moreuz ponovo stao

Pomorska analitička kompanija Lojds list saopštila je da je saobraćaj kroz Ormuski moreuz, koji se prethodno odvijao u smanjenom obimu, „trenutno potpuno zaustavljen", uz podatke da su se pojedini brodovi okrenuli nakon najave američke blokade.

Prema njihovim informacijama, promet kroz moreuz funkcionisao je tokom nedelje, iako u ograničenom obimu, sve do trenutka kada je Vašington objavio planove za pomorsku blokadu.

„Zabeležen je manji porast broja tankera koji su prolazili kroz moreuz u subotu, dok su brodarske kompanije pokušavale da iskoriste krhki sporazum o prekidu vatre kako bi izvukle deo plovila iz Persijskog zaliva", navodi se u izveštaju.

„Nakon Trampove najave pomorske blokade, čini se da je sav saobraćaj zaustavljen, a najmanje dva broda koja su pokušavala da napuste moreuz u međuvremenu su promenila kurs i vratila se", dodaje se.

Vojske Izraela, SAD i Irana pripremaju se za nastavak rata

Vojne strukture Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i Irana intenzivno se pripremaju za mogući nastavak sukoba nakon neuspeha pregovora, upozoravaju vojni analitičari.

Izraelska vojska aktivirala je sve ključne komponente – obaveštajnu službu, operativno planiranje, logistiku, vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu – sa ciljem da bude spremna za brzo obnavljanje rata sa Iranom.

Sjedinjene Američke Države, prema dostupnim informacijama, nastavljaju sa pojačavanjem prisustva u regionu. Udarna grupa predvođena nosačem aviona „Džordž Buš" trebalo bi da stigne u narednih deset dana.

Komandant američke Centralne komande (CENTCOM), admiral Kuper, očekuje se u Izraelu, gde bi trebalo da učestvuje u ključnim konsultacijama.

Istovremeno, Iran priprema lansirne sisteme za rakete, jača protivvazdušnu odbranu i obnavlja komandne strukture.

Konačna odluka, prema procenama analitičara, ostaje na američkom predsedniku Donaldu Trampu – da li će uslediti još jedan krug pregovora ili naređenje za pokretanje vojne operacije.

Iran optužio američku stranu za propast sporazuma u Islamabadu

Američka strana je u završnici pregovora u Islamabadu blokirala dogovor stalnim promenama uslova i maksimalističkim zahtevima, izjavio je šef iranske diplomatije Abas Arakči.

- Kada nas je od potpisivanja islamabadskog memoranduma delilo još sasvim malo, suočili smo se sa maksimalizmom, stalnim menjanjem uslova i blokadom - rekao je Arakči.

Prema njegovim rečima, Iran je pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama pristupio ozbiljno i u dobroj veri, šaljući delegaciju na najvišem nivou u poslednjih 47 godina.

Posle pregovora, američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je da Iran nije prihvatio uslove Vašingtona i da nije odustao od razvoja nuklearnog oružja.

BONUS VIDEO