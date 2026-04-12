Rusija je spremna da isporučuje gas Evropi ukoliko ostane dovoljno količina nakon prodaje na alternativnim tržištima, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, prenose RIA Novosti.



- Naravno, zašto da ne. Ako bude ostajalo gasa nakon alternativnih tržišta. Zasad ga ima dovoljno i ostaje - rekao je on ruskom novinaru Pavlu Zarubinu.

On je dodao da je u poslednje vreme porastao obim isporuka ruskog gasa.

Evropa može bez ruskog gasa, ali po kojoj ceni?

Peskov smatra da će evropske zemlje pronaći način da dođu do gasa čak i ako Rusija prestane da ga isporučuje evropskom tržištu.

Odgovarajući na pitanje da li bi Evropa mogla da obezbedi gas bez Rusije, naglasio je da je reč o složenom ekonomskom procesu.

- To se, naravno, ne može isključiti. Postoji veliki broj postrojenja za tečni prirodni gas u Evropi i na Bliskom istoku, i taj proces, to spot tržište… funkcioniše kao živ organizam - objasnio je Peskov.

On je istakao da izvora energenata u svetu nema mnogo i da se mogu izbrojati na prste.

Rusija, kako je naveo, dobija veliki broj zahteva za kupovinu gasa sa alternativnih tržišta, koja su "veoma zahtevna".

- Ali alternativna tržišta su veoma "proždrljiva", ima izuzetno mnogo zahteva za isporuke - naglasio je portparol Kremlja.

Kratkovidost evropskih lidera i gubitak partnera

Napomenuo je da odluka evropskih zemalja da se odreknu ruskih energenata govori o kratkovidosti njihovog rukovodstva.

- To jednostavno pokazuje kratkovidost sadašnjeg rukovodstva evropskih zemalja. Ipak, ta kratkovidost nije prisutna kod svih - ukazao je on.

Dodao je da pojedini evropski lideri podržavaju očuvanje ekonomskih veza i pragmatičniji pristup.

- Zašto unapred sebi uskraćivati mogućnost da imate takvog partnera u trgovinsko-ekonomskim odnosima? To je apsolutno pragmatičan pristup, koji se, uostalom, poklapa sa našim - zaključio je Peskov.