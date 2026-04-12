Rusija je spremna da isporučuje gas Evropi ukoliko ostane dovoljno količina nakon prodaje na alternativnim tržištima, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, prenose RIA Novosti.
- Naravno, zašto da ne. Ako bude ostajalo gasa nakon alternativnih tržišta. Zasad ga ima dovoljno i ostaje - rekao je on ruskom novinaru Pavlu Zarubinu.
On je dodao da je u poslednje vreme porastao obim isporuka ruskog gasa.
Evropa može bez ruskog gasa, ali po kojoj ceni?
Peskov smatra da će evropske zemlje pronaći način da dođu do gasa čak i ako Rusija prestane da ga isporučuje evropskom tržištu.
Odgovarajući na pitanje da li bi Evropa mogla da obezbedi gas bez Rusije, naglasio je da je reč o složenom ekonomskom procesu.
- To se, naravno, ne može isključiti. Postoji veliki broj postrojenja za tečni prirodni gas u Evropi i na Bliskom istoku, i taj proces, to spot tržište… funkcioniše kao živ organizam - objasnio je Peskov.
On je istakao da izvora energenata u svetu nema mnogo i da se mogu izbrojati na prste.
Rusija, kako je naveo, dobija veliki broj zahteva za kupovinu gasa sa alternativnih tržišta, koja su "veoma zahtevna".
- Ali alternativna tržišta su veoma "proždrljiva", ima izuzetno mnogo zahteva za isporuke - naglasio je portparol Kremlja.
Kratkovidost evropskih lidera i gubitak partnera
Napomenuo je da odluka evropskih zemalja da se odreknu ruskih energenata govori o kratkovidosti njihovog rukovodstva.
- To jednostavno pokazuje kratkovidost sadašnjeg rukovodstva evropskih zemalja. Ipak, ta kratkovidost nije prisutna kod svih - ukazao je on.
Dodao je da pojedini evropski lideri podržavaju očuvanje ekonomskih veza i pragmatičniji pristup.
- Zašto unapred sebi uskraćivati mogućnost da imate takvog partnera u trgovinsko-ekonomskim odnosima? To je apsolutno pragmatičan pristup, koji se, uostalom, poklapa sa našim - zaključio je Peskov.
