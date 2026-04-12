Devetnaestogodišnja žena je preminula nakon što ju je pas napao u kući u Eseksu, saopštila je policija.
Policija je pozvana na adresu u Liden Rodingu, Danmou, u petak u 22:45, gde je pronašla ženu sa teškim povredama.
Uprkos najboljim naporima službi hitne pomoći, proglašena je mrtvom na licu mesta.
Policija Eseksa je u saopštenju navela:
„Sprovodili smo istragu kako bismo utvrdili okolnosti i verujemo da ju je pas napao na imanju u Long Hajdu.“
Životinju je zaplenila policija. Tridesetsedmogodišnji muškarac iz Danmoua uhapšen je zbog sumnje da je bio zadužen za psa koji je opasno van kontrole i naneo povredu koja je rezultirala smrću.
Trenutno je u pritvoru.
