Novi vlasnik kuće se oglasio na Redditu i podelio svoje neobično iskustvo.

Već prilikom prvog istraživanja tavana je naišao na neobičan prolaz, koji je vodio ka višim delovima krova. Tada je otkrio skriveni deo sa dnevnom sobom, spavaćim sobama i kupatilom!

“Nekada je to bila prodavnica u kojoj su vlasnici živeli na spratu, a zatim je pretvorena u crkvu. Pretpostavljam da vlasnici crkve nisu želeli da sruše istorijsko zdanje, pa su jednostavno gradili oko njega“, objasnio je.

Prostorija koju je otkrio na tavanu delovala je netaknuta, sa delom nameštaja i ličnim stvarima.

“Na podu je postavljena izolacija. Pronašao sam staru komodu, gumu, šešir, WC šolju i lavabo. Puno prljavštine, i naravno, paukova“, dodao je.





Novi vlasnik je bio zapanjen činjenicom da prostor izgleda kao “kuća u kući". Mnogi koji su pročitali njegovu objavu bili su zapanjeni otkrićem, dok su pojedinci savetovali vlasniku da proda zdanje pre nego što se “pojave duhovi”, piše Mirror.

“Nisi pronašao nekakve ritualne figure, zar ne?“, napisala je jedna osoba, a druga je dodala: “Ovo izgleda kao početak nekog horor filma”.

Nesvakidašnje otkriće svakako izaziva jezu, ali i podseća da stare kuće često kriju više nego što se može videti na prvi pogled.