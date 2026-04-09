Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvodi krivična odgovornost za negiranje i odobravanje genocida nad sovjetskim narodom tokom Velikog otadžbinskog rata. Dokument je zvanično objavljen na državnom portalu za pravne akte.

Prema novim odredbama, svako uništavanje, oštećenje ili skrnavljenje spomenika i grobnih mesta biće strogo kažnjivo, a zaprećena kazna može dostići i do pet godina zatvora.

U tekstu zakona posebno se naglašava da se zaštita odnosi na sve memorijalne objekte posvećene žrtvama – uključujući spomenike, stele i obeliske – bez obzira na to da li se nalaze na teritoriji Rusije ili van nje.

Podsećanja radi, Državna duma je prethodno usvojila ovaj zakon, kojim se predviđa krivična odgovornost ne samo za negiranje ili opravdavanje genocida nad sovjetskim narodom tokom Drugog svetskog rata, već i za vređanje uspomene na žrtve, kao i za skrnavljenje njihovih grobova.

Nakon toga, zakon je dobio i podršku Saveta Federacije, čime je kompletirana zakonodavna procedura pre nego što ga je predsednik potpisao i time stupio na snagu.