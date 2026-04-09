NATO se suočava sa mračnom budućnošću, prema rečima Kirila Dmitrijeva, specijalnog predstavnika ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šefa Ruskog fonda za direktne investicije, prenose RIA Novosti.

"Mračna budućnost neuspelog NATO-a", naveo je Dmitrijev na Iksu komentarišući prethodne izjave portparola Bele kuće.

Ranije je portparolka Bele kuće Kerolajn Levit izjavila da predsednik SAD Donald Tramp namerava da kasnije u sredu vodi veoma otvoren i direktan razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, usred njegovih kritika saveza. Levit je dodala da je Severnoatlantski savez pao na Trampovom testu kada je odbio da se pridruži SAD u suočavanju sa Iranom.

Tramp je ranije izjavio da ozbiljno razmatra povlačenje iz NATO-a nakon što je savez odbio da pomogne Vašingtonu u operaciji protiv Irana.

