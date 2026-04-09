Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je Iran slabiji nego ikada i da u pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama ulazi poražen, ističući da primirje između Vašingtona i Teherana nije kraj kampanje, već korak ka ostvarenju ciljeva Izraela.

"Zajedno smo postigli izuzetne rezultate", rekao je on u obraćanju javnosti i dodao da pre svega želi da pogne glavu u znak poštovanja prema Izraelcima poginulim u ratu do sada, prenosi Tajms of Izrael.

On je rekao da je Iran slabiji nego ikada, a Izrael jači nego ikada i da je to suština.

- Ovo nije kraj kampanje. Iran u ove pregovore ulazi poražen i slabiji nego ikada - naglasio je Netanjahu i rekao da Izrael i dalje ima ciljeve koje treba da ostvari.

On je dodao da je saradnja između SAD i Izraela i dalje snažna.

- Predsedniče Tramp, moj dragi prijatelju Donalde, želim da vam zahvalim na vašem vođstvu i prijateljstvu - rekao je Netanjahu i istakao da SAD i Izrael menjaju lice Bliskog istoka.

Izraelski premijer je kazao da je iranski režim unazađen za više decenija. Netanjaju je izjavio i da Iran nije u stanju da proizvodi nove rakete, već da trenutno koristi zalihe iz postojećih skladišta.

On je, takođe, rekao da će iranski nuklearni materijal biti iznet iz zemlje bilo dogovorom, bilo pobedom u ratu.

U video-obraćanju nekoliko sati nakon objave primirja između SAD i Irana, Netanjahu se zahvalio izraelskoj javnosti na istrajnosti.

- Zajedno smo ostvarili ogromne uspehe, naši borci na frontu i vi u pozadini - rekao je on.

Netanjahu je istakao da Izrael ima još ciljeva koje treba da ispuni.

- Ostvarićemo ih bilo sporazumom ili nastavkom borbi. Izrael je spreman da se u svakom trenutku vrati borbama. Prst je na obaraču - upozorio je on.

Izraelski premijer je rekao da je primirje između SAD i Irana postignuto u potpunoj koordinaciji sa Izraelom.

- Nisu nas iznenadili u poslednjem trenutku - kazao je on.

Netanjahu je dodao da Teheran ponovo otvara Ormuski moreuz nakon što je odustao od svih svojih zahteva - ukidanja sankcija, reparacija, trajnog okončanja rata i primirja u Libanu.