Iranski korpus islamske revolucionarne garde tvrdi da je plovidba kroz kritični Ormuski moreuz obustavljena nakon masovnog napada Izraela na Liban, što je Iran nazvao kršenjem primirja.

Trampova administracija i izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštili su da primirje između SAD, Izraela i Irana ne uključuje operacije protiv Hezbolaha u Libanu. Najmanje 182 osobe su ubijene, a stotine ranjene, prema libanskim vlastima. Izrael je saopštio da je izveo najveći koordinisani udar na Liban od početka rata.

Potpredsednik DŽ. D. Vens, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner otputovaće u Islamabad na razgovore koji počinju u subotu.

Tramp kaže da će svi američki brodovi, avioni, oružje i vojno osoblje ostati „na mestu, u Iranu i oko njega“ dok se ne postigne potpuni sporazum.

Arakči: SAD da izaberu žele li prekid vatre ili nastavak rata preko Izraela

Uslovi primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana su veoma jasni i SAD moraju da izaberu da li žele prekid vatre ili ne, poručio je ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči.

"Iransko-američki uslovi jasni su i eksplicitni. SAD moraju da odaberu, ili će biti prekida vatre ili nastavak rata preko Izraela. Ne mogu imati oboje", napisao je Arakči u sredu na svom nalogu na mreži Iks.

On je istakao da ceo svet vidi masakre u Libanu. "Lopta je u američkom dvorištu, a svet gleda da li će se držati svojih obaveza", saopštio je Arakči.

Bela kuća: Tramp izneo ideju da SAD naplaćuju prolaz kroz Ormuski moreuz

Američki predsednik Donald Tramp izneo je ideju da Sjedinjene Američke Države zarađuju na brodovima koji budu prolazili kroz Ormuski moreuz tako što će naplaćivati dozvolu za prolazak, izjavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, dodajući da je to tema o kojoj će se razgovarati u narednim danima.

"Trampov neposredni prioritet je otvaranje moreuza bez ikakvih ograničenja. Iran je uverio Sjedinjene Američke Države da je Ormuski moreuz otvoren, uprkos navodima medija da je Teheran ponovo zatvorio tu plovnu rutu", izjavila je Livit u sredu na brifingu za medije u Beloj kući.

Tramp upozorava Iran da se pridržava sporazuma ili "pucnjava počinje"

Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je Iran da se pridržava sporazuma ili će započeti oružani napad. Tramp je objavio na svojoj mreži Truth Social da će svi američki brodovi, avioni i vojno osoblje koje je potrebno za "gonjenje i uništenje znatno oslabljenog neprijatelja", ostati na mestima dok Iran u potpunosti ne ispuni pravi sporazum.

"Ako se to iz bilo kojeg razloga ne desi, što je vrlo malo verovatno, onda 'pucnjava počinje', veća, bolja i jača nego što je iko ikada video. Dogovoreno je, davno, i uprkos svim lažnim retorikama koje govore suprotno - nikakvo nuklearno oružje i Ormuski moreuz će biti otvoren i bezbedan. U međuvremenu, naša velika vojska se popunjava i odmara, zapravo, i raduje se svom sledećem osvajanju. Amerika se vratila!", napisao je Tramp.

