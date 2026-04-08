Bela kuća je objavila planove predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da u narednom periodu razgovara sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom o mogućnosti povlačenja SAD iz ove vojne alijanse.

Kako je saopštila portparolka Bele kuće Karolina Levit, Tramp će sa Ruteom otvoriti temu koja bi mogla da ima ozbiljne posledice po odnose unutar NATO saveza, ali i po globalnu bezbednosnu arhitekturu.

Prema njenim rečima, ovaj razgovor predstavlja deo šireg razmatranja buduće uloge Sjedinjenih Američkih Država u okviru alijanse, a sama činjenica da se ova tema nalazi na dnevnom redu izaziva veliku pažnju međunarodne javnosti.

Informaciju o planiranom razgovoru prenela je ruska agencija RIA Novosti, pozivajući se na zvanične izjave iz Bele kuće.