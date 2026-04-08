Ova grupa je pozvala libanski narod da bude strpljiv, postojan i da se ne vraća u svoje domove u južnom Libanu, dolini Beka i predgrađu Dahiji u južnom Bejrutu dok sveobuhvatno primirje zvanično ne stupi na snagu, zato što Izrael, kako se ocenjuje, pokušava da se "izvuče iz ponižavajućeg poraza" i možda je spreman da "stvori lažnu sliku i predstavi kao da je ostvario neki uspeh, što u direktnom sukobu nikada nije uspeo", prenosi Press TV.

Hezbolah je istakao da će se Libanci vratiti u svoja sela i domove časno, dragovoljno i trijumfalno.

Portparol libanskog Ministarstva zdravlja Libana izjavio je ranije danas da je u izraelskim napadima širom Libana danas poginulo 89, a ranjeno 700 osoba.

Portparol je za Rojters rekao da je među poginulima u južnom delu Libana bilo 12 medicinskih radnika.

Izraelska vojska izvela je jutros najjači talas vazdušnih napada na jug Libana gađajući 100 ciljeva u roku od 10 minuta, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF).

Prema navodima IDF, mete napada u Bejrutu, dolini Beka i na jugu Libana obuhvatale su komandne centre Hezbolaha i drugu vojnu infrastrukturu, preneo je ranije Tajms of Izrael.