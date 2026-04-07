"Do ponedeljka uveče smo bili veoma optimistični u vezi sa razgovorima", rekao je Dar obrativši se senatorima i potvrdio da su se Iran i SAD saglasili oko pakistanskog posredovanja i održavanja pregovora u Islamabadu, prenosi Al Džazira pozivajući se na pakistansku televiziju Geo News.
Prema njegovim rečima, Pakistan je predao Iranu listu od 15 američkih uslova, a Vašingtonu je dostavljena lista od pet iranskih uslova.
Iranska državna novinska agencija IRNA prenela je ranije da je Iran, nakon dve nedelje razmatranja, odgovorio preko Pakistana na predlog SAD.
