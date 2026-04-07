Američki novinar Taker Karlson izašao je u javnost sa dramatičnim upozorenjem o mogućem razvoju događaja koji bi mogao imati katastrofalne posledice po čitav svet. On tvrdi da predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmatra scenarije koji uključuju upotrebu oružja za masovno uništenje protiv Irana.

Karlson je ovakvu mogućnost opisao kao čin „ludila“, naglašavajući da bi takva odluka mogla da pokrene lanac događaja sa nesagledivim globalnim posledicama. Uputio je otvoreni apel ljudima koji su neposredno u kontaktu sa predsednikom, kao i vojnim i bezbednosnim strukturama, da odbiju sprovođenje takvih naređenja, čak i ako bi ih to koštalo karijere.

– „Ljudima koji su u direktnom kontaktu sa predsednikom poručujem da moraju reći: ‘Ne, podnosim ostavku, uradiću sve što je u mojoj zakonskoj moći da ovo zaustavim, jer je ovo ludilo. Ako mi date takvo naređenje neću ga izvršiti’“ – istakao je Karlson.

Govoreći o pojmu oružja za masovno uništenje u američkom kontekstu, najčešće se misli na nuklearno oružje koje ima sposobnost da izazove ogromne ljudske gubitke i razaranja na širokim teritorijama.

Sjedinjene Američke Države bile su prva zemlja koja je razvila i upotrebila nuklearno oružje tokom Menhetn projekta, koji je trajao od 1942. do 1945. godine. Rezultat tog programa bila je upotreba atomskih bombi na japanske gradove Hirošimu i Nagasaki 1945. godine.

Danas SAD raspolažu sa približno 3.700 nuklearnih bojevih glava u aktivnom arsenalu, od kojih je oko 1.770 raspoređeno. Kada se uračunaju i rezerve, kao i one koje čekaju demontažu, ukupan broj dostiže između 5.000 i 5.200.

To predstavlja drugi najveći nuklearni arsenal na svetu, odmah iza Rusije, a ove dve zemlje zajedno poseduju više od 90 odsto ukupnog nuklearnog naoružanja na planeti.

Pored nuklearnog, Sjedinjene Države su tokom Hladnog rata razvijale i hemijsko, biološko i radiološko oružje. Biološki program je obustavljen 1969. godine za vreme predsednika Niksona.

Program hemijskog naoružanja ugašen je u potpunosti do 2023. godine, kada su SAD završile proces uništavanja zaliha u skladu sa Konvencijom o hemijskom oružju, čime su bile među poslednjim državama koje su ispunile ovu obavezu.

Radiološko oružje podrazumeva sredstva koja služe za širenje radioaktivnog materijala sa ciljem kontaminacije teritorije, ljudi, hrane ili izvora vode.

Međutim, prema dostupnim informacijama, Sjedinjene Američke Države danas ne poseduju operativni ofanzivni radiološki arsenal, niti postoje potvrđene zalihe specijalno razvijenog radiološkog oružja.